"Подскочила аж до потолка": в дом известной актрисы попал дрон (фото)

Вечером 12 октября россияне атаковали 25-этажный жилой дом в Киеве. Как оказалось, пострадало жилье украинской актрисы Ксении Мишиной. Она показала ужасающие последствия.

В момент взрыва артистка сильно испугалась и подскочила до потолка. Фотографии последствий Мишина опубликовала на своей странице в Instagram (misha.k.ua).

Россияне атаковали дом Ксении Мишиной

По словам актрисы, раньше такие страшные кадры казались бы концом света, но сейчас "прилет" произошёл прямо на её глазах.

"Мой жилой комплекс. Взлетела аж до потолка. Когда-то такие кадры казались бы концом света. Но это в моих глазах, в моем телефоне, в моем дворе. И эта ужасная трагедия, которую мы вынуждены принимать", — отметила Мишина.

На опубликованных кадрах видны горящие автомобили и разбитые окна. Мишина подчеркнула, что очень любит Киев и ей жаль, что Россия разрушает всё вокруг.

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"Я так люблю тебя, Киев! Молюсь, чтобы нам всё-таки удалось тебя сохранить", — добавила кинозвезда.

Россия нанесла удар по дому Ксении Мишиной Фото: Instagram Россия нанесла удар по дому Ксении Мишиной Фото: Instagram

Атака России на Киев

В понедельник, 12 октября, российские захватчики в очередной раз атаковали Киев с помощью дронов. В результате произошло попадание в 25-этажный жилой дом в Дарницком районе, где автомобили сгорели дотла. Предположительно, был атакован жилой комплекс Seven на Осокорках.

По словам мэра Виталия Кличко, известно об 11 пострадавших и двух погибших. Среди раненых — 17-летняя девушка.

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Также украинская актриса неожиданно решила распрощаться со своими длинными волосами. Артистка продемонстрировала новую прическу и вызвала бурные обсуждения.

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