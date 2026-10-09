Дружина Віктора Павліка показала квартиру, яку купила для 5-річного сина (відео)

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, нещодавно придбала квартиру для їхнього 5-річного сина Михасика. Тепер у житлі розпочинають ремонт.

Усі етапи ремонту у квартирі – Катерина показуватиме у соцмережі. Репяхова поділилась відповідним відео на сторінці в Instagram (repyahovakate).

Як виглядає квартира сина Павліка та Репяхової

Як розповіла дружина співака, наразі розпочався ремонт у квартирі, яку вона з чоловіком придбала для Михасика. У майбутньому житло планують здавати в оренду, поки хлопчик маленький.

"Зараз я за 3 секунди доведу, що я дуже великий оптиміст у житті. Ми розпочали ремонт у квартирі Михасика. Тепер буде ще й трохи хронік ремонту", — зазначила Репяхова.

Раніше Катерина заявила, що квартира для сина – була її мрією. За словами блогерки, старт Михасика – це відповідальність самої Репяхової та Павліка. Тому вони вирішили купити житло на майбутнє.

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Син Павліка має діагноз

Раніше повідомлялось, що син Катерини Репяхової та Віктора Павліка має затримку мовлення. Через це родина вирішила звернутися до лікарів.

Так, лікарка діагностувала у Михасика затримку психомовленнєвого розвитку з сенсорними порушеннями. Хлопчик не катається ні на велосипеді, ні на самокаті. Крім цього, він має діагноз синдром незграбної дитини.

Водночас, за словами Катерини, Михасик — перспективна дитина, і лікарка каже, що він заговорить у майбутньому.

Наразі дружина співака активно ділиться у соцмережі досягненнями хлопчика. Михасик вже почав вимовляти перші слова і Катерина неймовірно пишається сином.

Віктор Павлік з дружиною та сином Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Катерина Репяхова відверто розповіла про перенесені пластичні операції. Вперше вона вирішила змінити зовнішність у 28 років. Спочатку блогерка вирівняла зуби, а потім змінила ніс та форму підборіддя.

Також дружина Віктора Павліка поділилася з прихильниками історією зустрічі зі співаком, з яким у неї різниця у віці близько 30 років.

Крім того, у мережі поширювали фейкову новину про смерть Віктора Павліка. Його дружина Катерина Репяхова відреагувала на негативні чутки.