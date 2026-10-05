Молода дружина Віктора Павліка показала себе до пластичних операцій: що вона змінила (фото)

Дружина українського співака Віктора Павліка – блогерка Катерина Репяхова – відверто розповіла про перенесені пластичні операції. Вперше вона вирішила змінити зовнішність у 28 років.

Спочатку блогерка вирівняла зуби, а потім змінила ніс та форму підборіддя. Про це Репяхова повідомила на сторінці в Instagram (repyahovakate).

Пластичні операції дружини Павліка

Репяхова зізналась, що у 28 років вона зайнялась зубами. Великих проблем у неї не було, але вона все ж таки вирішила вирівняти їх. Тепер раз на рік Катерина відбілює посмішку.

"Перше, з чого я почала, — це вирівнювання зубів. Я поставила елайнери. У мене не було катастрофічної проблеми, але все рівно хотілось їх вирівняти. Я дуже задоволена. Потім я зробила ще відбілювання. Зараз роблю раз на рік", — поділилась дружина співака.

Катерина Репяхова до пластичних операцій Фото: Instagram

У 29 років Репяхова вирішила зробити ринопластику. Щодо форми свого носа вона ніколи не комплексувала, але після операції блогерка стала неймовірно щасливою.

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"Я зробила те, що перевернуло моє життя, сприйняття себе як візуально, так і внутрішньо. Це ринопластика. Я не шкодую. Це найкраще, що сталося в моєму житті. Один з найкращих моментів у житті", — розповіла Катерина.

Крім цього, дружина Павліка змінила форму підборіддя. За словами Катерини, вона мріяла про це багато років. Однак, їй довелось лягати під ніж двічі, оскільки перша операція виявилась невдалою.

"Я зробила ментопластику. Підборіддя у мене було скошене, маленьке, було друге підборіддя, яке мене дуже турбувало. Ця операція була невдала. Пів року страждала, не приймала себе. Я робила ментопластику вдруге. Мені поставили менший імплант. Зовсім вже інша ситуація", — зазначила Репяхова.

Катерина наголосила, що більше вона не планує ніяких пластичних операцій. Наразі зірка лише відвідує косметолога, коле ботокс та робить контурну пластику губ.

"Далі косметологія. Це ботулінотерапія, бо в мене мімічні зморшки. Роблю десь раз на пів року. Далі контурна пластика губ, філер, догляд за обличчям регулярний. Ще пудрове напилення брів. На цьому все", — додала дружина Павліка.

Як зараз виглядає Катерина Репяхова Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Катерина Павлік (Репяхова) публічно звернулась до Палацу "Україна", повідомивши про психологічний тиск та погрози з боку організаторів ювілейного концерту Віктора Павліка, що відбувся 21 березня.

Також блогерка нещодавно вирушила у масштабну морську подорож на одному з найбільших круїзних лайнерів світу разом із п’ятирічним сином Михасиком. Відпустка обійшлась Катерині у 3600 євро.

Крім того, дружина Віктора Павліка повідомила про серйозні проблеми зі здоров’ям. Вона розповіла, що за останні три тижні хворіла вже втретє та змушена проходити лікування.