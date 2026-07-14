Дружина Павліка похизувалась подорожжю на круїзному лайнері за €3600 (фото)

Блогерка Катерина Реп’яхова вирушила у масштабну морську подорож на одному з найбільших круїзних лайнерів світу разом із п’ятирічним сином Михасиком. Зіркова мама активно ділиться яскравими кадрами з відпустки та вже встигла розсекретити чималу суму, в яку їй обійшовся цей люксовий відпочинок.

Катерина показала підписникам в Instagram (@repyahovakate) затишну каюту, де вони оселилися, та зізналася, що найбільше її захоплює вигляд на відкрите море й відчуття повної свободи.

Реп'яхова поїхала на круїз з сином Фото: Instagram

На гігантському судні блогерка з сином не сумують ні хвилини, адже за кілька днів вони вже встигли випробувати безліч розваг. Зокрема, мама з дитиною активно проводять час у величезному аквапарку на борту, відвідують виступи музикантів, обідають у вишуканих ресторанах, а маленький Михасик із задоволенням бавиться у різноманітних дитячих ігрових зонах.

Реп'яхова поїхала на круїз Фото: Instagram

Подорож також передбачає регулярні зупинки в різних країнах для екскурсій. Родина вже встигла зійти на берег в Іспанії, щоб дослідити місцеві визначні пам'ятки, а наразі лайнер тримає курс на сонячну Італію.

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Скільки коштує морська казка

Відповідаючи на запитання допитливих фоловерів, Катерина Реп’яхова відверто розкрила бюджет поїздки. За круїз для себе та сина блогерка заплатила 3600 євро. Вона уточнила, що у цю вартість не входили авіаперельоти до місця старту та напої на самому лайнері, а всім процесом бронювання Катерина займалася самостійно.

Попри значні витрати, зіркова мама переконана, що цей відпочинок вартий кожної копійки. Наприкінці вона поділилася зворушливим спільним фото з Михасиком і додала, що його щирий захват та емоції від нових відкриттів є для неї найціннішим моментом усієї подорожі.

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