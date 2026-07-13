Саніна похвалилась поїздкою в Ісландію разом з чоловіком та сином (фото)

Фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна разом із чоловіком Валом Бебком та 10-річним сином Данилом вирушила у довгоочікувану сімейну подорож до Ісландії. Атмосферними світлинами та яскравими враженнями від 12-денної мандрівки дивовижною країною співачка вже поділилася зі своїми підписниками.

За словами Юлії в Instagram (@the_hardkiss), родина мріяла про цю поїздку багато років, а саму логістику ретельно прораховувала протягом трьох місяців. Мандрівка подарувала неймовірні емоції від першої зустрічі з гейзерами та геотермальними джерелами. Окреме захоплення викликала дика природа: крім величних айсбергів та водоспадів, родині пощастило побачити кумедних морських котиків і навіть китів, які виринали прямо з океану.

Юлія Саніна в Ісландії Фото: Instagram

Артистка також поділилася практичними порадами для майбутніх мандрівників. Вона підкреслила, що теплий одяг, шапка, рукавиці та дощовик — це абсолютний мастхев в Ісландії навіть улітку, адже погода там змінюється миттєво. Крім того, під час подорожі єдиним порятунком від знаменитих "білих ночей" для родини стала звичайна маска для сну.

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Юлія Саніна з сином Данилом Фото: Instagram

"Наша перша в житті Ісландія. Вперше в житті бачила гейзери, геотермальні джерела. Погода та локації тут змінюються надзвичайно швидко", — емоційно підсумувала артистка.

Поки син Данило з дитячим захопленням відкривав для себе природні дива, Вал Бебко активно фільмував сімейні миті. Сама ж Юлія Саніна знайшла час не лише для споглядання краєвидів, а й для релаксу, влаштувавши б’юті-ритуал просто посеред однієї з геотермальних зон.

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