Санина похвасталась поездкой в Исландию вместе с мужем и сыном (фото)

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина вместе с мужем Валом Бебком и 10-летним сыном Данилом отправилась в долгожданное семейное путешествие в Исландию. Атмосферными фотографиями и яркими впечатлениями от 12-дневного путешествия по удивительной стране певица уже поделилась со своими подписчиками.

По словам Юлии в Instagram (@the_hardkiss), семья мечтала об этой поездке много лет, а саму логистику тщательно прорабатывала в течение трёх месяцев. Путешествие подарило невероятные эмоции от первой встречи с гейзерами и геотермальными источниками. Особое восхищение вызвала дикая природа: помимо величественных айсбергов и водопадов, семье посчастливилось увидеть забавных морских котиков и даже китов, которые выныривали прямо из океана.

Юлия Санина в Исландии Фото: Instagram

Артистка также поделилась практическими советами для будущих путешественников. Она подчеркнула, что теплая одежда, шапка, варежки и дождевик — это абсолютный must-have в Исландии даже летом, ведь погода там меняется в мгновение ока. Кроме того, во время путешествия единственным спасением от знаменитых "белых ночей" для семьи стала обычная маска для сна.

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Юлия Санина с сыном Даниилом Фото: Instagram

"Наша первая в жизни Исландия. Впервые в жизни увидела гейзеры, геотермальные источники. Погода и пейзажи здесь меняются невероятно быстро", — эмоционально подытожила артистка.

Пока сын Даниил с детским восторгом открывал для себя чудеса природы, Вал Бебко активно снимал семейные моменты. Сама же Юлия Санина нашла время не только для созерцания пейзажей, но и для релакса, устроив бьюти-ритуал прямо посреди одной из геотермальных зон.

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