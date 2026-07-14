Жена Павлика похвасталась путешествием на круизном лайнере за 3600 евро (фото)

Блогерша Екатерина Репьяхова отправилась в грандиозное морское путешествие на одном из крупнейших круизных лайнеров мира вместе с пятилетним сыном Михасиком. Звездная мама активно делится яркими кадрами из отпуска и уже успела раскрыть немалую сумму, в которую ей обошёлся этот роскошный отдых.

Екатерина показала подписчикам в Instagram (@repyahovakate) уютную каюту, в которой они поселились, и призналась, что больше всего её восхищает вид на открытое море и ощущение полной свободы.

Репьяхова отправилась в круиз с сыном Фото: Instagram

На гигантском судне блогерша с сыном ни минуты не скучают, ведь за несколько дней они уже успели опробовать множество развлечений. В частности, мама с ребенком активно проводят время в огромном аквапарке на борту, посещают выступления музыкантов, обедают в изысканных ресторанах, а маленький Михасик с удовольствием играет в различных детских игровых зонах.

Репьяхова отправилась в круиз Фото: Instagram

Путешествие также предусматривает регулярные остановки в разных странах для экскурсий. Семья уже успела сойти на берег в Испании, чтобы осмотреть местные достопримечательности, а сейчас лайнер держит курс на солнечную Италию.

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Отвечая на вопросы любопытных подписчиков, Екатерина Репьяхова откровенно раскрыла бюджет поездки. За круиз для себя и сына блогерша заплатила 3600 евро. Она уточнила, что в эту стоимость не входили авиаперелеты до места отправления и напитки на самом лайнере, а всем процессом бронирования Екатерина занималась самостоятельно.

Несмотря на значительные расходы, звездная мама убеждена, что этот отдых стоит каждой копейки. В конце она поделилась трогательным совместным фото с Михасиком и добавила, что его искренний восторг и эмоции от новых открытий являются для неё самым ценным моментом всего путешествия.

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