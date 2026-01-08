Дружина Віктора Павліка повідомила про погіршення здоров'я (фото)

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, повідомила про серйозні проблеми зі здоров’ям. Вона розповіла, що за останні три тижні хворіла вже втретє та змушена проходити лікування.

У соцмережах Катерина Репяхова показалася в лікарні з крапельницею та зазначила, що звернулася до терапевта планово після Нового року, аби зайнятися своїм здоров’ям.

За її словами, лікарі призначили курс крапельниць, зважаючи на кількість перенесених нею хвороб останнім часом. Блогерка розповіла, що після Різдва захворіла на ротавірус, яким заразилася від сина, і перебувала у важкому стані кілька днів. Вона описала втрату апетиту, сильну ломоту в тілі та високу температуру, додавши, що хворіє майже щотижня.

Катерина Репяхова хворіє Фото: Instagram

"Я прийшла до терапевта планово, бо хотіла після Нового року взятися за своє здоров'я, бо є над чим працювати. Мені призначили крапельниці, бо почули, скільки у мене було хвороб останнім часом. Після Різдва я захворіла на ротавірус. Це була 3 хвороба за 3 тижні! Заразилася я від Михася, він переніс на ногах, а я пролежала просто камінчиком три дні. У мене була втрата апетиту, страшенна ломота в тілі, температура висока… Просто кожний тиждень я хворію", — зазначила блогерка.

Наразі дружина артиста почувається краще та виконує всі рекомендації лікаря, проходячи підтримуючий курс лікування.

"Роблю підтримуючі крапельниці п'ять днів. Буду допомагати своєму організму максимально", — сказала вона.

