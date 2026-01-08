Жена популярного певца Виктора Павлика сообщила об ухудшении здоровья (фото)

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. Она рассказала, что за последние три недели болела уже в третий раз и вынуждена проходить лечение.

В соцсетях Екатерина Репяхова показалась в больнице с капельницей и отметила, что обратилась к терапевту планово после Нового года, чтобы заняться своим здоровьем.

По ее словам, врачи назначили курс капельниц, учитывая количество перенесенных ею болезней в последнее время. Блогер рассказала, что после Рождества заболела ротавирусом, которым заразилась от сына, и находилась в тяжелом состоянии несколько дней. Она описала потерю аппетита, сильную ломоту в теле и высокую температуру, добавив, что болеет почти каждую неделю.

"Я пришла к терапевту планово, потому что хотела после Нового года взяться за свое здоровье, потому что есть над чем работать. Мне назначили капельницы, потому что услышали, сколько у меня было болезней в последнее время. После Рождества я заболела ротавирусом. Это была 3 болезнь за 3 недели! Заразилась я от Михася, он перенес на ногах, а я пролежала просто камушком три дня. У меня была потеря аппетита, страшная ломота в теле, температура высокая... Просто каждую неделю я болею", — отметила блогерша.

Сейчас жена артиста чувствует себя лучше и выполняет все рекомендации врача, проходя поддерживающий курс лечения.

"Делаю поддерживающие капельницы пять дней. Буду помогать своему организму максимально", — сказала она.

