Молодая жена Виктора Павлика показала себя до пластических операций: что она изменила (фото)

Супруга украинского певца Виктора Павлика — блогерша Екатерина Репяхова — откровенно рассказала о перенесенных пластических операциях. Впервые она решила изменить внешность в 28 лет.

Сначала блогерша выровняла зубы, а затем изменила форму носа и подбородка. Об этом Репяхова сообщила на своей странице в Instagram (repyahovakate).

Пластические операции жены Павлика

Репяхова призналась, что в 28 лет она занялась зубами. Серьёзных проблем у неё не было, но она всё же решила их выровнять. Теперь раз в год Екатерина отбеливает зубы.

"Первое, с чего я начала, — это выравнивание зубов. Я поставила элайнеры. У меня не было катастрофической проблемы, но всё равно хотелось их выровнять. Я очень довольна. Потом я сделала ещё отбеливание. Сейчас делаю раз в год", — поделилась супруга певца.

Екатерина Репяхова до пластических операций Фото: Instagram

В 29 лет Репяхова решила сделать ринопластику. Она никогда не комплексовала по поводу формы своего носа, но после операции блогерша стала невероятно счастливой.

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"Я сделала то, что перевернуло мою жизнь, мое восприятие себя как внешне, так и внутренне. Это ринопластика. Я не жалею. Это лучшее, что случилось в моей жизни. Один из лучших моментов в жизни", — рассказала Екатерина.

Кроме того, жена Павлика изменила форму подбородка. По словам Екатерины, она мечтала об этом много лет. Однако ей пришлось ложиться под нож дважды, поскольку первая операция оказалась неудачной.

"Я сделала ментопластику. У меня был скошенный, маленький подбородок, а также второй подбородок, который меня очень беспокоил. Эта операция оказалась неудачной. Полгода я страдала, не могла с этим смириться. Я сделала ментопластику во второй раз. Мне поставили имплантат меньшего размера. Ситуация теперь совсем другая", — отметила Репяхова.

Екатерина подчеркнула, что больше не планирует никаких пластических операций. Сейчас звезда лишь посещает косметолога, делает инъекции ботокса и контурную пластику губ.

"Далее — косметология. Это ботулинотерапия, потому что у меня мимические морщины. Делаю примерно раз в полгода. Далее — контурная пластика губ, филлеры, регулярный уход за лицом. Еще пудровое напыление бровей. На этом всё", — добавила жена Павлика.

Как сейчас выглядит Екатерина Репяхова Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Екатерина Павлик (Репяхова) публично обратилась к администрации Дворца "Украина", сообщив о психологическом давлении и угрозах со стороны организаторов юбилейного концерта Виктора Павлика, который состоялся 21 марта.

Также блогер недавно отправилась в масштабное морское путешествие на одном из крупнейших круизных лайнеров мира вместе с пятилетним сыном Михасиком. Отпуск обошёлся Екатерине в 3600 евро.

Кроме того, супруга Виктора Павлика сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. Она рассказала, что за последние три недели болела уже в третий раз и вынуждена проходить лечение.