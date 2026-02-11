Віктор Павлік з молодшою на 30 років дружиною придбали квартиру своєму 4-річному сину (фото)

Дружина українського співака Віктор Павлік — блогерка Катерина Реп'яхова — повідомила про важливу покупку у столиці. Подружжя придбало квартиру в Києві, яку планує залишити синові на майбутнє.

За словами блогерки, нерухомість вони з чоловіком купили для свого 4-річного сина Михайла. Про це Репяхова розповіла у своєму Instagram.

"Здійснилася моя мрія! Його старт – наша відповідальність. Саме тому ми придбали квартиру сину на майбутнє", — написала вона та показала фото ключів на тлі стін нової оселі.

Дружина Павліка розповіла про купівлю квартири

Катерина також зазначила, що у квартирі ще потрібно зробити ремонт, після чого її планують здавати в оренду, поки син ще маленький.

Дружина Павліка розповіла про купівлю квартири

Водночас частина підписників припустила, що блогерка таким чином натякнула на другу вагітність, про яку раніше не раз говорила. Однак Репяхова відверто відреагувала на ці здогадки:

"Я цю ідею відклала поки. Перегоріла. Якось так".

Дружина Павліка наразі не хоче вагітніти

Український співак у п'яту річницю смерті свого сина Павла опублікував зворушливий пост у соцмережах. Хлопець помер у віці 21 року від онкологічного захворювання.

Віктор Павлік здивував заявою про відому співачку. Виявилося, що він її боїться і не поїхав би разом у відпустку.

Крім того, артист зізнався, через що свариться з молодшою на 30 років дружиною Катериною. Павлік каже, що "ідеальна картинка" в мережі не завжди відповідає дійсності, і між ними з Катериною час від часу виникають конфлікти.