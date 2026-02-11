Поддержите нас UA
Виктор Павлик с младшей на 30 лет женой приобрели квартиру своему 4-летнему сыну (фото)

Виктор Павлик купил квартиру
Екатерина Репяхова, Виктора Павлик и их сын Михаил | Фото: Instagram

Жена украинского певца Виктор Павлик — блогер Екатерина Репьяхова — сообщила о важной покупке в столице. Супруги приобрели квартиру в Киеве, которую планируют оставить сыну на будущее.

По словам блогера, недвижимость они с мужем купили для своего 4-летнего сына Михаила. Об этом Репяхова рассказала в своем Instagram.

"Осуществилась моя мечта! Его старт — наша ответственность. Именно поэтому мы приобрели квартиру сыну на будущее", — написала она и показала фото ключей на фоне стен нового дома.

виктор павлик квартира
Жена Павлика рассказала о покупке квартиры
Фото: Instagram

Екатерина также отметила, что в квартире еще нужно сделать ремонт, после чего ее планируют сдавать в аренду, пока сын еще маленький.

виктор павлик недвижимость
Жена Павлика рассказала о покупке квартиры
Фото: Instagram

В то же время часть подписчиков предположила, что блогерша таким образом намекнула на вторую беременность, о которой ранее не раз говорила. Однако Репяхова откровенно отреагировала на эти догадки:

"Я эту идею отложила пока. Перегорела. Как-то так".

виктор павлик дети
Жена Павлика пока не хочет беременеть
Фото: Instagram

