Виктор Павлик с младшей на 30 лет женой приобрели квартиру своему 4-летнему сыну (фото)

Жена украинского певца Виктор Павлик — блогер Екатерина Репьяхова — сообщила о важной покупке в столице. Супруги приобрели квартиру в Киеве, которую планируют оставить сыну на будущее.

По словам блогера, недвижимость они с мужем купили для своего 4-летнего сына Михаила. Об этом Репяхова рассказала в своем Instagram.

"Осуществилась моя мечта! Его старт — наша ответственность. Именно поэтому мы приобрели квартиру сыну на будущее", — написала она и показала фото ключей на фоне стен нового дома.

Екатерина также отметила, что в квартире еще нужно сделать ремонт, после чего ее планируют сдавать в аренду, пока сын еще маленький.

В то же время часть подписчиков предположила, что блогерша таким образом намекнула на вторую беременность, о которой ранее не раз говорила. Однако Репяхова откровенно отреагировала на эти догадки:

"Я эту идею отложила пока. Перегорела. Как-то так".

Кроме того, артист признался, из-за чего ссорится с младшей на 30 лет женой Екатериной. Павлик говорит, что "идеальная картинка" в сети не всегда соответствует действительности, и между ними с Екатериной время от времени возникают конфликты.