Виктор Павлик растрогал словами о сыне, который умер от тяжелой болезни (фото)

Украинский певец Виктор Павлик в пятую годовщину смерти своего сына Павла опубликовал трогательный пост в соцсетях. Парень умер в возрасте 21 года от онкологического заболевания.

7 августа известный украинский исполнитель Виктор Павлик почтил память сына Павла, который ушел из жизни ровно пять лет назад. В своем Instagram артист написал: "Сегодня 5 лет, как не стало моего сына Павла. Ему было всего 21 год. Боль не проходит. Люблю. Помню. Скорблю каждый день".

К публикации певец добавил несколько архивных фото и видео с сыном, на которых парень показан в разные периоды жизни — от детства до юношеских лет. На некоторых кадрах маленький Павел выходит на сцену вместе со своим звездным отцом.

История Павла

Павел родился в третьем браке артиста с Ларисой Созаевой, который длился около 18 лет. Проблемы со здоровьем у него начались в октябре 2018 года, когда юноше диагностировали саркому — рак позвонков. Болезнь развивалась стремительно: сначала начали неметь ноги, а затем отказали полностью.

В течение двух лет парень проходил интенсивное лечение — около 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Несмотря на постоянное наблюдение врачей, состояние Павла не улучшалось. С мая 2020 года ему становилось все хуже и хуже.

В июне того же года молодой человек принял решение прекратить лечение, объяснив, что хочет дать возможность своему организму восстановиться после агрессивных препаратов и самостоятельно попробовать бороться с недугом.

В конце июля Павел попал в больницу, а уже 7 августа его мама Лариса Созаева сообщила о смерти сына.

Виктор Павлик неоднократно говорил о том, как тяжело переживает потерю сына, и ежегодно чтит его память в соцсетях.

