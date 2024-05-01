Может умереть в любой момент: 58-летнему Виктору Павлику проведут операцию на сердце

Однажды Виктор Павлик уже отказался от операции. Сейчас же Виктор Павлик снова планирует операцию на сердце.

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Украинский певец Виктор Павлик, которому исполнилось 58 лет, решился на операцию на сердце. Об этом у себя в инстаграме сообщила супруга певца Екатерина Репяхова.

Блогерша радостно сообщила, что ее муж наконец согласился на плановую операцию на сердце, которую ему планировали провести еще осенью 2023 года.

Екатерина отметила, что директор Института сердца, кардиохирург Борис Михайлович Тодуров у которого певец был на обследовании объяснил Виктору Павлику всю опасность его диагноза и уговорил его на проведение плановой операции.

По словам, Екатерины сейчас у Виктора Павлика серьезные проблемы со здоровьем и если не сделать рекомендованную операцию на сердце, то он может умереть в любой момент, ведь тот диагноз, который установили ему врачи очень опасен.

Блогер не уточнила, когда именно планируется проведение хирургического вмешательства.

Стоит отметить, что еще в июле 2023 года Виктору Павлику диагностировали врожденный порок сердца. Тогда врачи сообщили певцу, что один из клапанов сердца вышел из работы и требует замены. После диагноза певец решился на операцию, которую планировали сделать осенью. Однако, когда пришло время операции певец все же передумал.

Напомним, ранее мы писали, бывшая жена Виктора Павлика призналась, что после разрыва с мужем хотела стать монахиней. Кроме этого, Фокус писал, экс-супруга Виктора Павлика рассказала о новом избраннике, спустя 13 лет после развода.