Жена Виктора Павлика рассказала, что несмотря на серьезный недуг, певец отказался от сложной операции на сердце

Певец никак не решится сделать важный шаг

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57-летний украинский певец Виктор Павлик, которому врачи диагностировали врожденный порок сердца отказался от операции. Об этом его жена Екатерина Репьяхова откровенно рассказала в своем инстаграме.

Отметим, что в августе 2023 года Екатерина рассказала, что Виктор имеет врожденный порок сердца. Врачи порекомендовали ему сделать операцию. Кроме того, из-за возраста Виктор Павлик имеет проблемы с работой одного из клапанов сердца. Уже длительное время певец никак не решится на серьезный шаг.

Известно, что операция планировалась на осень этого года. Но как сообщила его жена Екатерина, пока операцию Виктор Павлик делать не планирует.

"Он отказался. Не хочет никак",- написала Репяхова.

Еще летом Екатерина отмечала, что операцию точно придется делать, ведь они с певцом планируют еще детей, поэтому это необходимо сделать.

Напомним, Виктор Павлик показал редкий снимок своего старшего сына Александра и внука Давида. Также мы писали, что жена Виктора Павлика рассказала сколько зарабатывает в месяц.