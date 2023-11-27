Дружина Віктора Павліка розповіла, що попри серйозну недугу, співак відмовився від складної операції на серці

Співак ніяк не наважиться зробити важливий крок

Related video

57-річний український співак Віктор Павлік, якому лікарі діагностували вроджену ваду серця відмовився від операції. Про це його дружина Катерина Реп'яхова відверто розповіла у своєму інстаграмі.

Відзначимо, що у серпні 2023 року Катерина розповіла, що Віктор має вроджену ваду серця. Лікарі порекомендували йому зробити операцію. Крім того, через вік Віктор Павлік має проблеми з роботою одного із клапанів серця. Вже тривалий час співак ніяк не наважиться на серйозний крок.

Відомо, що операція планувалася на осінь цього року. Але як повідомила його дружина Катерина, наразі операцію Віктор Павлік робити не планує.

"Він відмовився. Не хоче ніяк",- написала Репяхова.

Ще влітку Катерина відзначала, що операцію точно доведеться робити, адже вони з співаком планують ще дітей, тому це необхідно зробити.

Нагадаємо, Віктор Павлік показав рідкісний знімок свого старшого сина Олександра та онука Давида. Також ми писали, що дружина Віктора Павліка розповіла скільки заробляє на місяць.