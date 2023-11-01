Дружина Віктора Павліка розповіла скільки заробляє на місяць

Катерина Репяхова пропонує підписникам придбати її курс.

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Дружина Віктора Павліка, Катерина Репяхова запустила свій авторський курс із заробітку в популярній соцмережі Instagram. Придбати навчання блогерка пропонує за 599 гривень. Вона запевняє, що 20 відсотків від продажу інфопродукту будуть спрямовані на допомогу ЗСУ. Про це знаменитість розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Катерина зізналась, що заробляє 7000 доларів на місяць, тобто, 253 682 гривні за допомогою Instagram. Дівчина рекламує різні товари та бренди.

Зауважимо, що у 2022 році Репяхова запустила свій власний інтернет-магазин дитячого одягу. Проте, ще пів року тому вона зазначила, що цей підприємницький проєкт поки не приносить їй фінансового доходу. За її словами, для досягнення рентабельності потрібно працювати не менше ніж три роки, і лише після цього магазин почне приносити не лише повернення вкладених коштів, але й прибуток.

"Керівництво "Блог з нуля" — це ваше перше знайомство зі сферою блогінгу. Якщо ви хоч раз в житті уявляли себе на місці блогера, тоді вам варто прочитати цей невеличкий посібник. Якщо ви звісно довіряєте мені та розділяєте зі мною мої цінності.Також варто памʼятати, що сьогодні через інстаграм продається все, і не обовʼязково вести сторінку з ранку до вечора, щоб заробляти в цій соцмережі.", — запевнила блогерка.

Дружина артиста планує продавати свій курс на постійній основі та гарантує, що ціна на нього не зростатиме.

Нагадаємо, що Павлик відреагував на скандал навколо його дружини.