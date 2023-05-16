Перепустку не купував: Павлик відреагував на скандал навколо його дружини (фото)

Сам Віктор Павлик пояснив, що перепустку дружині не купував. А Катерина Репяхова дорікнула українцям байдужістю.

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Співак Віктор Павлік та його дружина Катерина пояснили опубліковане раніше відео, на якому вони демонструють спецперепустку, котра дозволяє їздити у Києві після настання комендантської години. Відповідну публікацію дружина музиканта Катерина опублікувала на своїй сторінці в Інстаграмі у вівторок, 16 травня.

Катерина Репяхова (Павлик) розмістила у своєму інстаграм-акаунті сторіз, у якій відреагувала на обурення українців її вчинком.

"Я не права. Я помилилася. Як будь-яка жива людина я помиляюся. Я недоречно пожартувала. Я не повинна була публікувати ту сторіз. Це факт. Я не ідеальна", — написала дружина Віктора Павлика.

Однак одразу після визнання своєї неправоти жінка вихлюпнула агресію на тих людей, які її критикували.

"Вгодила я всій нечисті, яка зараз пише гидоту (нехай про мене) про мого сина. Мені страшно від того, в якому соціумі ми живемо. Скільки злих людей, які, як ті орки, готові зжерти своїх же", — написала Катерина.

Репяхова також запевнила, що спецперепустку для пересування по столиці в комендантську годину її чоловік не купував.

Дружина Віктора Павлика пошкодувала, що опублікувала скандальне відео

Павлик прокоментував скандал зі спецперепусткою для дружини

Своєю чергою Віктор Павлик залишив у Фейсбуці коментар, у якому пояснив скандальну ситуацію з нібито подарованим дружині спецперепусткою.

"Насправді це просто пропуск на комендантський час, тому що я дуже часто приїжджаю дуже пізно з благодійних виступів на підтримку Збройних сил, то мені такий документ просто необхідний на комендантську годину... Це мій документ, а не дружини, а подарунок вона мала на увазі сама поїздка через міст, а не документ", — написав співак.

Віктор Павлик стверджує, що не купував своїй дружині спецперепустку

Нагадаємо, 16 травня стало відомо, що Віктор Павлик подарував своїй дружині спецперепустку для пересування в комендантську годину. 28-річна дружина співака показала відео, на якому вона мчить на авто з чоловіком Південним мостом у Києві, частково закритим з минулого року.

Раніше ЗМІ також писали про те, що у деяких регіонах України з 26 березня починають скорочувати тривалість комендантської години. Після послаблення обмежень влада повідомила про продовження роботи громадського транспорту та закладів.