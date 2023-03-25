Комендантська година в Україні скорочується: де послаблять обмеження

Нові графіки вже затвердили у Києві, Херсоні, Полтаві. Ще в кількох регіонах місцева влада обговорює можливість змінити час дії обмежень.

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У деяких регіонах України з 26 березня починають скорочувати тривалість комендантської години. Після послаблення обмежень влада повідомила про продовження роботи громадського транспорту та закладів. Фокус детально розповідає, де в Україні послабили комендантську годину.

Київ

З 26 березня обмеження на пересування містом тепер діятимуть не з 23:00, а з півночі до 5 години ранку щодня. Через зміну комендантської години громадський транспорт та метро Києва працюватимуть довше.

Крім того, продовжать роботу магазини та торгові центри. Дозволений час продажу спиртних напоїв у торгових мережах також зміниться. Алкоголь можна буде придбати з 11:00 до 21:00 (раніше – до 19:00). Як писав Фокус, кияни виступили за такий крок із петицією, щоб у всіх місцевих жителів була можливість дістатися додому після роботи.

Київська область

На Київщині з неділі, 26 березня, комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00. Як повідомили у Київській ОВА, через зменшення комендантської години більшість приміських та міжміських автобусів працюватимуть довше. Час роботи пасажирських маршрутів збільшиться на 1 годину вранці та на 30 хвилин увечері.

Полтавська область

На Полтавщині ухвалили рішення скоротити проміжок комендантської години у зв'язку з початком посівних робіт на полях. З 27 березня на Полтавщині комендантська година вводиться з 23:00 до 04:00.

Херсонська область та Херсон

Тут змістили початок комендантської години з 19:00 на 20:00. Нові правила запровадили ще 24 березня. Обмеження на пересування діють з 20:00 до 06:00. Також із 27 березня у Херсоні громадський транспорт їздитиме на 2 години довше. У зв'язку із збільшенням світлового дня та зміною графіка дії обмежень комендантської години довше працюватиме громадський транспорт.

Одеська область та Одеса

З 1 березня 2023 року введено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 00:00 до 05:00 години.

Під час дії комендантської години заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень. Зазначимо, що до цього комендантська година в Одесі діяла з 23:00 до 5:00.

Івано-Франківська область

Рішення про скорочення комендантської години в Івано-Франківську можуть ухвалити 28 березня, але питання ще обговорюється. Серед мешканців регіону провели опитування, у якому 84% проголосували за зміну комендантської години. Обмеження планують запровадити з 00:00 до 05:00. Наразі комендантська година на Прикарпатті діє з 23:00 до 05:00.

У всіх інших регіонах станом на сьогодні час обмежень не змінився.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна рада продовжила воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію в країні ще на 90 діб.

24 березня У Раді запропонували закріпити право на демобілізацію після 1,5 року служби під час воєнного стану. Нові законодавчі норми дозволяють звільнитися зі служби мобілізованим, якщо вони не мають наміру підписувати контракт.