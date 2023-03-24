У Київській області зменшать комендантську годину: коли можна виходити на вулицю

Приміські та міжміські автобусні маршрути у регіоні працюватимуть довше. Влада просить не забувати про продовження повномасштабної війни з Росією.

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У Київській області з 26 березня скорочується комендантська година — вона діятиме з 00:00 до 05:00. Про це повідомила у Telegram Київська обласна військова адміністрація (ОВА).

Завдяки зменшенню комендантської години приміські та міжміські автобусні маршрути в області працюватимуть довше. Пасажирські перевезення збільшать час роботи на 60 хвилин вранці та на 30 хвилин увечері.

Виконувач обов'язків голови Київської ОВА Дмитро Назаренко нагадав жителям Київської області про продовження повномасштабної війни з Росією.

"Ворог обстрілює наші мирні міста та села. Тому прошу дотримуватись усіх вимог воєнного стану, зокрема, комендантської години. Наше з вами глобальне завдання — зробити все можливе, щоб захистити наш спільний дім від загарбників", — наголосив Назаренко.

У Києві з 26 березня також зменшать комендантську годину з 00:00 до 05:00. У столиці приберуть повністю частину блокпостів, сфера обслуговування зможе продовжити робочий час.

Під час комендантської години заборонено бути на вулиці та в будь-яких громадських місцях, пересуватися транспортом і пішки.

Правоохоронці можуть затримати порушників комендантської години та влаштовувати особисті обшуки. У разі опору може застосовуватися сила та вогнепальна зброя. Під час повітряної тривоги можна вийти надвір, щоб дійти до найближчого укриття.

Нагадаємо, що на початку березня кияни вимагали від влади зменшити комендантську годину. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко тоді говорив про необхідність дотримання вимог безпеки громадян. За його словами, про скорочення комендантської години не могло бути й мови.

В Одесі скоротити комендантську годину з 00:00 до 05:00 вирішили ще 28 лютого.