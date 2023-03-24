В Киевской области уменьшат комендантский час: когда можно выходить на улицу

Пригородные и междугородние автобусные маршруты в регионе будут работать дольше. Власти просят не забывать о продолжении полномасштабной войны с Россией.

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В Киевской области с 26 марта сокращается комендантский час — он будет действовать c 0:00 до 5:00. Об этом сообщила в Telegram Киевская областная военная администрация (ОВА).

Благодаря уменьшению комендантского часа пригородные и междугородние автобусные маршруты в области будут работать дольше. Пассажирские перевозки увеличат время работы на 60 минут утром и на 30 минут вечером.

Исполняющий обязанности главы Киевской ОВА Дмитрий Назаренко напомнил жителям Киевской области о продолжении полномасштабной войны с Россией.

"Враг обстреливает наши мирные города и деревни. Поэтому прошу соблюдать все требования военного положения, в частности, комендантского часа. Наша с вами глобальная задача – сделать все возможное, чтобы защитить наш общий дом от захватчиков", – подчеркнул Назаренко.

В Киеве с 26 марта также уменьшат комендантский час с 0:00 до 5:00. В столице уберут полностью часть блокпостов, сфера обслуживания сможет продлить рабочее время.

Во время комендантского часа запрещено быть на улице и в любых общественных местах, перемещаться на транспорте и пешком.

Правоохранители могут задержать нарушителей комендантского часа и устраивать личные обыски. При сопротивлении может применяться сила и огнестрельное оружие. Во время воздушной тревоги можно выйти на улицу, чтобы дойти до ближайшего укрытия.

Напомним, что в начале марта киевляне требовали от властей уменьшить комендантский час. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко тогда говорил о необходимости соблюдения требований безопасности граждан. По его словам, о сокращении комендантского часа не могло быть и речи.

В Одессе сократить комендантский час с c 0:00 до 5:00 решили еще 28 февраля.