"Война не закончилась": украинцам ответили на призывы смягчить комендантский час в Киеве

На сегодняшний день комендантский час в Киеве начинается с 23:00, а транспорт перестает работать еще раньше. Это вызывает недовольство среди горожан и они требуют от власти пойти на уступки.

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Киевляне при помощи петиции призвали столичную власть сократить длительность комендантского часа в городе. Она опубликована на сайте Киевского городского совета и уже набрала нужное количество подписей.

Автор требует, чтобы комендантский час начинался в Киеве с 00:00 и длился до 05:00. Главная причина — время работы общественного транспорта, из-за которого наемные сотрудники не успевают вовремя добраться домой. В качестве альтернативы было предложено продлить время работы автобусов, маршруток и метрополитена на один час.

Петиция набрала необходимые 6 тысяч подписей и этого достаточно, чтобы чиновники рассмотрели запрос и по возможности выполнили его.

[ + – ] В Киеве требуют продлить комендантский час Фото: Скриншот

Позиция КГВА о сокращении комендантского часа в Киеве

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в комментарии порталу "Громадське" заявил, что длительность комендантского часа в столице и Киевской области обоснована требованиями безопасности граждан, поэтому об его сокращении речи на сегодняшний день идти не может.

"Прошу всех отнестись с пониманием. Война не закончилась. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если Киев с каждым месяцем становится все безопаснее — это заслуга всех структур, сил и ведомств, которые ежедневно работают ради вашей безопасности! И если для защиты и покоя людей нам нужно будет соблюдать определенный комендантский час — мы будем это делать. Для вашего же блага", — подчеркивает начальник КГВА.

Комендантский час в Киеве: что известно?

В последний раз в Киеве сокращали комендантский час еще 15 мая прошлого года и с тех пор он действует с 23:00 до 5:00 утра. Общественный транспорт продолжает свою работу с 06:00 до 22:30,и метрополитен с 06:00 до 22:30.

Напомним, 28 февраля в Одессе приняли решение сократить комендантский час. По распоряжению главы областной военной администрации региона Максима Марченко, одесситам и жителям Одещины запрещено пребывать на улице без специального пропуска, начиная с 00:00.