В Одессе сокращают комендантский час: когда теперь нельзя находиться на улице

По распоряжению главы областной военной администрации региона Максима Марченко, одесситам и жителям Одещины запрещено пребывать на улице без специального пропуска, начиная с 00:00.

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В Одессе с 1 марта изменят продолжительность комендантского часа. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в своем официальном Телеграм-канале.

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, с 1 марта 2023 года введен на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 00:00 до 05:00 утра", — говорится в сообщении.

В настоящее время, еще с мая 2022 года, в городе действовал комендантский час с 23:00 до 5:00.

Комендантский час в Украине: что запрещено и разрешено

В комендантский час украинцам запрещено:

пребывание на улицах города без специальных пропусков;

пребывание в общественных местах без документов, разрещающих это;

осуществлять въезд, а также выезд на территорию или с территории, где введен комендантский час, в обход блокпостов.

За исполнением этих норм и требований в Украине следят представители Национальной полиции, бойцы ВСУ, военные из Национальной гвардии, служащие ГПСУ.

Они имеют право:

задерживать и доставлять в отделения полиции правонарушителей;

проверять документы, удостоверяющие личность;

досматривать личные вещи, багаж и транспортные средства;

использовать средства связи и транспортные средства, принадлежащие мирным жителям, в служебных целях;

применять физическую силу, оружие и спецсредства к правонарушителям.

Напомним, 27 февраля энергетики ликвидировали аварию в Одессе и начали постепенно возвращать свет людям. Вся критическая инфраструктура Одесской области уже с электроэнергией. В ближайшее время светом обеспечат весь регион.

Фокус также писал о том, что в феврале в Одессе начали создавать новый стрелковый батальон. В новое формирование набирают исключительно людей, которые заинтересованы в этом. В ходе кампании планируют найти не менее 600 человек, которые хотят стать частью украинской армии.