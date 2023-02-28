В Одессе сокращают комендантский час: когда теперь нельзя находиться на улице
По распоряжению главы областной военной администрации региона Максима Марченко, одесситам и жителям Одещины запрещено пребывать на улице без специального пропуска, начиная с 00:00.
В Одессе с 1 марта изменят продолжительность комендантского часа. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в своем официальном Телеграм-канале.
"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, с 1 марта 2023 года введен на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 00:00 до 05:00 утра", — говорится в сообщении.
В настоящее время, еще с мая 2022 года, в городе действовал комендантский час с 23:00 до 5:00.
Комендантский час в Украине: что запрещено и разрешено
В комендантский час украинцам запрещено:
- пребывание на улицах города без специальных пропусков;
- пребывание в общественных местах без документов, разрещающих это;
- осуществлять въезд, а также выезд на территорию или с территории, где введен комендантский час, в обход блокпостов.
За исполнением этих норм и требований в Украине следят представители Национальной полиции, бойцы ВСУ, военные из Национальной гвардии, служащие ГПСУ.
Они имеют право:
- задерживать и доставлять в отделения полиции правонарушителей;
- проверять документы, удостоверяющие личность;
- досматривать личные вещи, багаж и транспортные средства;
- использовать средства связи и транспортные средства, принадлежащие мирным жителям, в служебных целях;
- применять физическую силу, оружие и спецсредства к правонарушителям.
Напомним, 27 февраля энергетики ликвидировали аварию в Одессе и начали постепенно возвращать свет людям. Вся критическая инфраструктура Одесской области уже с электроэнергией. В ближайшее время светом обеспечат весь регион.
Фокус также писал о том, что в феврале в Одессе начали создавать новый стрелковый батальон. В новое формирование набирают исключительно людей, которые заинтересованы в этом. В ходе кампании планируют найти не менее 600 человек, которые хотят стать частью украинской армии.