В Одессе начали создавать новый стрелковый батальон: кого ищут в первую очередь

В новое формирование набирают исключительно людей, которые заинтересованы в этом. В ходе кампании планируют найти не менее 600 человек, которые хотят стать частью украинской армии.

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В Одесской области начали формировать стрелковый батальон "Черноморская Сечь" и теперь ищут мотивированных украинцев. Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

Они ищут военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на воинском учете, являются внутренне переселенными лицами, или же временно проживают в Одессе.

Направлена кампания исключительно на тех граждан, у которых есть мотивация стать частью Вооруженных сил Украины.

"В состав отдельного стрелкового батальона "Черноморская Сечь" планируют набрать около 600 человек. Обеспечение этого батальона будет осуществляться на уровне других подразделений Вооруженных Сил Украины. Формирование и размещение личного состава, подготовленного по современным стандартам НАТО, будет происходить на территории Одесской области", — говорится в сообщении.

Всех желающих приглашают в территориальные центры комплектования по месту проживания, где нужно обязательно указать, что службу желают проходить именно в стрелковом батальоне "Черноморская Сечь".

13 февраля капитан 103-й бригады теробороны Александр Ганущин заявил, что в Украине продолжится мобилизация. По его словам, армии нужно восполнять потери, а также необходимы новые люди для освоения западной техники.

Ранее Фокус информировал, что в Украине в ближайшее время может заметно расшириться круг лиц, получивших отсрочку от мобилизации.