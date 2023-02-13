В Одесі почали створювати новий стрілецький батальйон: кого шукають насамперед

У нове формування набирають виключно людей, зацікавлених у цьому. У ході кампанії планують знайти щонайменше 600 осіб, які хочуть стати частиною української армії.

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На Одещині почали формувати стрілецький батальйон "Чорноморська Січ" і тепер шукають вмотивованих українців. Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

Вони шукають військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, є внутрішньо переселеними особами або ж тимчасово проживають в Одесі.

Направлена кампанія виключно на тих громадян, які мають мотивацію стати частиною Збройних сил України.

"До складу окремого стрілецького батальйону "Чорноморська Січ" планують набрати близько 600 осіб. Забезпечення цього батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних сил України. Формування та розміщення особового складу, підготовленого за сучасними стандартами НАТО, відбуватиметься на території Одеської області", — йдеться в повідомленні.

Усіх охочих запрошують до територіальних центрів комплектування за місцем проживання, де потрібно обов'язково вказати, що службу бажають проходити саме в стрілецькому батальйоні "Чорноморська Січ".

13 лютого капітан 103-ї бригади тероборони Олександр Ганущин заявив, що в Україні продовжиться мобілізація. За його словами, армії потрібно поповнювати втрати, а також потрібні нові люди для освоєння західної техніки.

Раніше Фокус інформував, що в Україні найближчим часом може помітно розширитися коло осіб, які отримали відстрочку від мобілізації.