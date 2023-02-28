В Одесі скорочують комендантську годину: коли тепер не можна перебувати на вулиці

За розпорядженням голови обласної військової адміністрації регіону Максима Марченка, одеситам і мешканцям Одещини заборонено перебувати на вулиці без спеціальної перепустки, починаючи з 00:00.

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В Одесі з 1 березня змінять тривалість комендантської години. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко у своєму офіційному телеграм-каналі.

"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка з 1 березня 2023 року введено на території Одеси й Одеської області комендантську годину з 00:00 до 05:00 ранку", — йдеться у повідомленні.

Наразі, ще з травня 2022 року, у місті діяла комендантська година з 23:00 до 5:00.

Комендантська година в Україні: що заборонено та дозволено

У комендантську годину українцям заборонено:

перебування на вулицях міста без спеціальних перепусток;

перебування у громадських місцях без документів, що дозволяють це;

здійснювати в'їзд, а також виїзд на територію або з території, де введено комендантську годину, в обхід блокпостів.

За виконанням цих норм і вимог в Україні стежать представники Національної поліції, бійці ЗСУ, військові з Національної гвардії, службовці ДПСУ.

Вони мають право:

затримувати та доставляти у відділок поліції правопорушників;

перевіряти документи, що засвідчують особу;

оглядати особисті речі, багаж і транспортні засоби;

використовувати засоби зв'язку та транспортні засоби, що належать мирним жителям, у службових цілях;

застосовувати фізичну силу, зброю та спецзасоби до правопорушників.

Нагадаємо, 27 лютого енергетики ліквідували аварію в Одесі та почали поступово повертати світло людям. Уся критична інфраструктура Одеської області вже з електроенергією. Найближчим часом нею забезпечать увесь регіон.

Фокус також писав про те, що в лютому в Одесі почали створювати новий стрілецький батальйон. У нове формування набирають виключно людей, зацікавлених у цьому. У процесі кампанії планують знайти щонайменше 600 осіб, які хочуть стати частиною української армії.