Енергетики ліквідували аварію в Одесі й поступово повертають світло людям, — ДТЕК

Уся критична інфраструктура Одещини вже з електроенергією. Найближчим часом нею забезпечать увесь регіон.

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НЕК "Укренерго" ліквідував аварію в Одеській області. Це дозволяє енергетикам відновити електропостачання в регіоні, повідомили в Групі ДТЕК.

"Станом на 17:00 вся критична інфраструктура з електроенергією і наразі продовжуємо поступово заживлювати побутових клієнтів", — повідомили у ДТЕК.

Енергетики працюють над повним поверненням світла в регіоні.

"Після відновлення тимчасової схеми енергопостачання будемо працювати над підвищенням надійності живлення Одеси, щоб події на зразок сьогоднішньої, не траплялись у майбутньому. Зокрема, в кінці цього тижня збираємося провести деякі додаткові ремонтні роботи", — розповів в ефірі телемарафону голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За словами Кудрицького, внаслідок обстрілу ВС РФ зазнала пошкоджень лінія електропередач. Велика кількість споживачів в Одесі та області була знеструмлена. Нині тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу Росія завдала 5 ракетних та 13 авіаційних ударів по Україні. З цих обстрілів 2 здійснювались із застосуванням дронів "Шахед-136" по цивільній інфраструктурі.

27 лютого міністр енергетики Герман Галущенко розповів журналістам, що тепла погода та подовження світлового дня допомагають українській інфраструктурі. На думку посадовця, за умови відсутності нових ударів ЗС РФ по інфраструктурі українцям даватимуть світло і надалі.