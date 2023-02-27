Энергетики ликвидировали аварию в Одессе и постепенно возвращают свет людям, — ДТЭК

Вся критическая инфраструктура Одесской области уже с электроэнергией. В ближайшее время ей обеспечат весь регион.

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НЭК "Укрэнерго" ликвидировал аварию в Одесской области. Это позволяет энергетикам возобновить электроснабжение в регионе, сообщили в Группе ДТЭК.

"По состоянию на 17:00 вся критическая инфраструктура с электроэнергией и сейчас продолжаем постепенно заживлять бытовых клиентов", — сообщили в ДТЭК.

Энергетики работают над полным возвращением света в регионе.

"После возобновления временной схемы энергоснабжения будем работать над повышением надежности питания Одессы, чтобы события вроде сегодняшнего не случались в будущем. В частности, в конце этой недели собираемся провести некоторые дополнительные ремонтные работы", — рассказал в эфире телемарафона председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По словам Кудрицкого, в результате обстрела ВС РФ получила повреждения линия электропередач. Большое количество потребителей в Одессе и области было обесточено. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Россия нанесла 5 ракетных и 13 авиационных ударов по Украине. Из этих обстрелов 2 производились с применением дронов "Шахед-136" по гражданской инфраструктуре.

27 февраля министр энергетики Герман Галущенко рассказал журналистам, что теплая погода и продление светового дня помогают украинской инфраструктуре. По мнению чиновника, при отсутствии новых ударов ВС РФ по инфраструктуре украинцам будут давать свет и дальше.