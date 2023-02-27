Генерация выше потребления: в Минэнерго рассказали, как весна влияет на отключения света по Украине

Теплая погода и увеличение светового дня улучшили ситуацию с энергоснабжением — в некоторых регионах даже вернули уличное освещение. Если россияне не устроят новые ракетные удары, свет выключать не будут.

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Украинцы уже 2 недели живут без плановых и аварийных отключений, ситуация не требует ограничений в подаче электроэнергии. Об этом сказал 27 февраля министр энергетики Герман Галущенко в комментарии ТСН.

Уровень генерации в Украине, по его словам, покрывает потребление, поэтому свет не отключают. Теплая погода и увеличение светового дня также способствует улучшению ситуации, уверен чиновник.

[ + – ] Об отсутствии проблем со светом Галущенко говорит с 50-й секунды

Галущенко убежден, что свет не будут выключать и дальше, если не будет новых массированных ракетных ударов россиян и повреждения объектов электросети.

Ограничения сняли даже в Одесской области, где в последнее время из-за ударов россиян были сильные перебои с электроснабжением. Уличное освещение вернулось в Киев, а горожане снова приспосабливаются к графику повседневного наличия освещения.

"Световой день больше, погода теплее. Соответственно, падает уровень потребления электроэнергии. Поэтому есть уверенность, что мы будем и дальше жить без ограничений, если действительно не будет очень существенных повреждений энергосистем", — заключил Галущенко.

Напомним, что энергокомпания ДТЭК 26 февраля предупреждала о возможном возобновлении веерных отключений электричества при подготовке к следующей зиме.

В Украине 21 февраля вводили аварийные отключения света в нескольких областях, но дефицита в энергосистеме не было. Проблемы наблюдались в центральных и западных регионах.

Фокус 20 февраля писал о восстановлении уличного освещения в населенных пунктах Киевской области и в Запорожье.