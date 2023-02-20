В двух областях Украины вернули уличное освещение: кому повезло

По словам чиновников, свет в регионах будет выключаться в 23:00.

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В Украине по улицам населенных пунктов продолжают возвращать свет. О восстановлении уличного освещения сообщили власти Запорожья и Киевская ОГА.

Киевщина

В Киевской области областная государственная администрация издала распоряжение, в котором указано (п.7) осуществление мероприятий по восстановлению уличного освещения населенных пунктов Киевской области в вечернее время. Работы по возобновлению начались вчера, 19 февраля.

Срок выполнения – до трех дней, поскольку линии электрограниц были значительно повреждены. Установлен график, по которому будет подаваться свет: 5:00 — 7:00, 18:00 — 23:00.

Запорожье

Жители Запорожья с сегодняшнего дня, 20 февраля, будут тоже с освещенными ночью улицами. Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.

"Советом обороны Запорожской области, по согласованию военных и представителей правоохранительных органов, принято решение о возобновлении в Запорожье работы наружного освещения. Начиная с сегодняшнего дня, свет на улицах города будет включаться с закатом и до 23.00 (т.е. до начала комендантского часа)", – говорится в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что в ближайшие дни энергетической системе Украины не грозит дефицит. Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Напомним, 17 февраля в "Укрэнерго" рассказали, как удалось преодолеть дефицит энергии в Украине. По словам Кудрицкого, сейчас большие производства работают на импортной электроэнергии. Свою роль также играет теплая, бесснежная погода.