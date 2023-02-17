Даже природа помогает: в "Укрэнерго" рассказали, как удалось преодолеть дефицит энергии (видео)

По словам Владимира Кудрицкого, сейчас большие производства работают на импортной электроэнергии. Он добавил, что публичные заявления о состоянии энергосистемы не вредят ей, поскольку у врага нет конкретной информации.

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Владимир Кудрицкий, глава НЭК "Укрэнерго", рассказал о состоянии энергосистемы, дал советы потребителям и прокомментировал слухи о тайном экспорте электроэнергии из Украины. Об этом известно из его интервью "Общественному".

Как получилось преодолеть огромный дефицит и что будет дальше

Кудрицкий сообщил, что на успех в преодолении дефицита энергии повлияло немало факторов. Украинской энергосистеме сейчас помогают даже природные условия. Но основным фактором, сработавшим в пользу энергосистемы, глава НЭК назвал возобновление электросетей.

"Удалось восстановить достаточно большие объемы генерирующих мощностей, то есть энергостанций, энергоблоков, которые были повреждены. (…) Их мощность, конечно, сейчас помогает сбалансировать энергосистему. Также вышли из ремонтов в плановом режиме некоторые атомные энергоблоки, и это тоже было существенным фактором, который позволил добавить к энергосистеме дополнительную мощность. Также сейчас активно, интенсивно работает гидрогенерация", — рассказал он.

Глава "Укрэнерго" вспомнил и импорт электроэнергии из Европы. По его словам, импорт также помогал сбалансировать энергосистему в течение двух месяцев. Но на будущее посоветовал не загадывать, ведь ситуацию со светом может изменить очередная российская атака.

"Свои коррективы будет вносить война и ракетные обстрелы, которые повторяются снова и снова. Мы не знаем когда произойдет следующий обстрел и насколько масштабным он будет, куда попадет враг. Поэтому очень трудно спрогнозировать как энергосистема будет выходить после следующих атак на нее, если такие атаки случатся", — объяснил Кудрицкий.

В прекращение обстрелов энергетической системы он не верит: считает, что россияне будут атаковать, пока имеют ресурсы на это. Хотя впереди весна и лето со значительным повышением температуры, на паузу от ВС РФ в охоте на объекты энергетики глава "Укрэнерго" надеяться не советует.

Почему где-то свет есть, а где-то нет

Кудрицкий объяснил, почему в одном городе длительное время электроэнергию могут не давать, в то время как другой может светиться как новогодняя елка. Это связано с несколькими факторами: состоянием сети, локальными ситуациями и дефицитом.

"Сохраняются определенные ограничения электропотребления только в тех регионах, которые были повреждены и еще не успели полностью восстановить там сети. То есть невозможно физически доставить все количество электроэнергии, которое нужно этим регионам, через сеть, потому что она разбита", — рассказал глава НЭК.

Он заверил, что "Укрэнерго" занимается восстановлением этих сетей и стремится, чтобы во всех областях можно было избавиться от отключений. Последние дни электроэнергии гораздо больше, а отключений – меньше, и это пытаются удержать.

"Ситуация самая плохая в регионах, которые пострадали больше всего от последних обстрелов. Это Одесский регион, это Харьковщина, частично сетевые ограничения бывают в Киеве", — сообщил Кудрицкий.

Кроме того, в разный период в разных местах могут возникать проблемы с доставкой электроэнергии. На это в первую очередь влияет состояние сети в этой местности, но также света может не быть из-за элементарной непогоды или поломки на линии. Между регионами объем дефицита может отличаться, поэтому условно в столице свет могут давать одновременно с длительными отключениями в восточной области.

Что нужно знать потребителям

Украинцам, которые приучили себя стирать вещи ночью, не включать все приборы одновременно и не включать свет во всех комнатах для атмосферы, советуют соблюдать эти правила и дальше. Для "Укрэнерго" важно и полезно такое сознательное поведение граждан.

"Я бы не отказывался от полезных привычек, полезных для энергетической системы, имеется в виду. Ситуация достаточно шаткая. То, чего мы сейчас достигли (несколько дней без отключений света), еще не означает, что мы эту энергетическую битву окончательно выиграли", — объяснил глава НЭК.

Энергосбережение важно даже сейчас, когда значительного дефицита нет, подчеркнул он. Возобновляемое уже несколько раз после российских атак оборудование ненадежно. Кроме того, никто не знает, когда будет следующий обстрел энергосистемы и какой ущерб она потерпит.

"Потребители помогают действительно энергетикам тем, что они используют энергетические ресурсы бережливо", — заявил Кудрицкий.

Относительно стоимости электроэнергии, он заверил, что тарифы не менялись. Сумма в платежке зависит не от часов потребления, а от объемов, пояснил глава "Укрэнерго". Если человек включает все приборы после появления света, он успевает не только закончить все домашние дела, но и использовать то же количество кВт в более короткие сроки. Удивляться, что платить за свет нужно столько же, сколько до отключений, тогда нет причин.

Импорт и экспорт электроэнергии

С 1 января в Украину поставляется электроэнергия из ЕС, сообщил Кудрицкий. Направляется она из Словакии на крупные промышленные предприятия, которые за нее платят. У них есть стимул — им нужно работать и не зависеть от отключений света. Цена европейской электрической энергии значительно выше стоимости украинской, поэтому покупают ее предприятия, которым это выгодно.

Слухи об экспорте электроэнергии из Украины за границу глава "Облэнерго" также прокомментировал: заверил, что экспорт запрещен еще с 11 октября и ни один кВт не был продан. Распространение этих слухов назвал поддержкой русских нарративов.

"Более того, мы начали импортировать с января, и сам факт этого импорта опровергает факт экспорта и доказывает его абсурдность", — заявил Кудрицкий.

Это не означает, что Украина никогда не поставляла и не будет поставлять электроэнергию соседям. Глава НЭК объяснил, что перспективы возобновить экспорт есть. Но возобновить его невозможно, пока энергосистема не будет восстановлена полностью после обстрелов ВС РФ.

Зачем "Укрэнерго" публично сообщает о состоянии энергосистемы

По словам Кудрицкого, посты о состоянии энергосистемы не вредят ей. Публично конкретной информации в НЭК не дают: что, где и в каком состоянии, никому кроме сотрудников не известно. Он уверен, что эти сообщения нужны людям, которые до атак на энергосистему никогда не сталкивались с столь длительными отключениями. Коммуникацию считают важной в "Укрэнерго", ведь она дает людям увидеть "свет в конце тоннеля".

Изнутри компании важная информация к врагу не утекает, в этом тоже уверены. С начала осени в результате обстрелов погибли 6 сотрудников "Укрэнерго", работа стала не только тяжелой, но и опасной. Каждый электрик, имеющий доступ к важным данным, проверяется. Кудрицкий уверен, что атаки на энергосистему могли быть значительно результативнее, если бы враг имел оперативную информацию о ней.

Напомним, сегодня ENTSO-E сообщили, что ЕС планирует увеличить экспорт электрической энергии в Украину. В Европе планируется работать над расширением технических возможностей для коммерческого обмена с Украиной.

Также вчера стало известно, что НЭК "Укрэнерго" уже начала подготовку к следующему отопительному сезону. Именно подготовка, по словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, помогает выстоять во время российских атак. Он надеется, что следующая зима будет гораздо легче для украинцев.