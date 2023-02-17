Навіть природа допомагає: в "Укренерго" розповіли, як вдалося подолати дефіцит енергії (відео)

За словами Володимира Кудрицького, наразі великі виробництва працюють на імпортній електроенергії. Він додав, що публічні заяви про стан енергосистеми не шкодять їй, оскільки у ворога немає конкретної інформації.

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Володимир Кудрицький, голова НЕК "Укренерго", розповів про стан енергосистеми, надав поради споживачам та прокоментував чутки про таємний експорт електроенергії з України. Про це відомо з його інтерв’ю "Суспільному".

Як вийшло подолати величезний дефіцит та що буде далі

Кудрицький повідомив, що на успіх в подоланні дефіциту енергії вплинуло немало факторів. Українській енергосистемі зараз допомагають навіть природні умови. Та основним чинником, що спрацював на користь енергосистемі, голова НЕК назвав відновлення електромереж.

"Вдалося відновити достатньо великі обсяги генеруючих потужностей, тобто енергостанцій, енергоблоків, які були пошкоджені. (…) Їхня потужність, звісно, зараз допомагає збалансувати енергосистему. Також вийшли з ремонтів в плановому режимі деякі атомні енергоблоки, і це теж було суттєвим фактором, який дозволив додати до енергосистеми додаткову потужність. Також зараз активно, інтенсивно працює гідрогенерація", — розповів він.

Голова "Укренерго" загадав і імпорт електроенергії з Європи. За його словами, імпорт також допомагав збалансовувати енергосистему протягом двох місяців. Та на майбутнє порадив не загадувати, адже ситуацію зі світлом може змінити чергова російська атака.

"Свої корективи буде вносити війна і ракетні обстріли, які повторюються знову і знову. Ми не знаємо коли станеться наступний обстріл та наскільки масштабним він буде, куди поцілить ворог. Тому дуже важко спрогнозувати як енергосистема буде виходити після наступних атак на неї, якщо такі атаки трапляться", — пояснив Кудрицький.

У припинення обстрілів енергетичної системи він не вірить: вважає, що росіяни будуть атакувати, поки мають ресурси на це. Хоч попереду весна та літо зі значним підвищенням температури, на паузу від ВС РФ у полюванні на об’єкти енергетики голова "Укренерго" сподіватись не радить.

Чому десь світло є, а десь немає

Кудрицький пояснив, чому в одному місті тривалий час електроенергію можуть не давати, водночас інше може світитись як новорічна ялинка. Пов’язане це з декількома факторами: станом мережі, локальними ситуаціями та дефіцитом.

"Зберігаються певні обмеження електроспоживання тільки в тих регіонах, які були пошкоджені й ще не встигли повністю відновити там мережі. Тобто неможливо фізично доставити всю кількість електроенергії, яка потрібна цим регіонам, через мережу, бо вона розбита", — розповів голова НЕК.

Він завірив, що "Укренерго" займається відновленням цих мереж і прагне, щоб в усіх областях можна було позбутись відключень. Останні дні електроенергії значно більше, а відключень — менше, і це намагаються втримати.

"Ситуація найгірша в регіонах, які постраждали найбільше від останніх обстрілів. Це Одеський регіон, це Харківщина, частково мережі обмеження бувають в Києві", — повідомив Кудрицький.

Окрім того, в різний період в різних місцях можуть бути проблеми з доставленням електроенергії. На це в першу чергу впливає стан мережі в цій місцевості, але також світла може не бути через елементарну непогоду чи поломку на лінії. Між регіонами обсяг дефіциту може також відрізнятись, тому умовно в столиці світло можуть давати одночасно з тривалими відключеннями в східній області.

Що треба знати споживачам

Українцям, які привчили себе прати речі вночі, не вмикати усі прилади одночасно та не вмикати світло в усіх кімнатах для атмосфери, радять дотримуватися цих правил і далі. Для "Укренерго" важлива та корисна така свідома поведінка громадян.

"Я б не відмовлявся від корисних звичок, корисних для енергетичної системи, мається на увазі. Ситуація досить хитка. Те, чого ми зараз досягли (декілька днів без відключень світла), ще не означає, що ми цю енергетичну битву остаточно виграли", — пояснив голова НЕК.

Енергоощадження важливе навіть зараз, коли значного дефіциту немає, наголосив він. Обладнання, що відновлювалось вже кілька разів після російських атак, ненадійне. Окрім того, ніхто не знає, коли буде наступний обстріл енергосистеми та якої шкоди вона зазнає.

"Споживачі допомагають насправді енергетикам тим, що вони використовують енергетичні ресурси ощадливо", — заявив Кудрицький.

Щодо вартості електроенергії він завірив, що тарифи не змінювались. Сума в платіжці залежить не від годин споживання, а від обсягів, пояснив голова "Укренерго". Якщо людина вмикає усі прилади після появи світла, вона встигає не тільки зробити усі хатні справи, а й використати ту ж кількість кВт в коротший термін. Дивуватись, що платити за світло треба стільки ж, скільки й до відключень, тоді немає причин.

Імпорт та експорт електроенергії

З 1 січня в Україну поставляють електроенергію з ЄС, повідомив Кудрицький. Прямує вона зі Словаччини на великі промислові підприємства, що за неї платять. Вони мають стимул — їм треба працювати та не залежати від відключень світла. Ціна європейської електричної енергії значно вища за вартість української, тому купують її підприємства, яким це вигідно.

Чутки про експорт електроенергії з України за кордон голова "Обленерго" також прокоментував: завірив, що експорт заборонений ще з 11 жовтня і жоден кВт не продали. Поширення цих чуток назвав підтримкою російських наративів.

"Більш того, ми почали імпортувати з січня, і сам факт цього імпорту спростовує факт експорту і доводить його абсурдність", — заявив Кудрицький.

Це не означає, що Україна ніколи не постачала і не постачатиме електроенергію сусідам. Голова НЕК пояснив, що перспективи поновити експорт є. Та поновити його неможливо, доки енергосистема не буде відновлена повністю після обстрілів ЗС РФ.

Нащо "Укренерго" публічно повідомляє про стан енергосистеми

За словами Кудрицького, пости про стан енергосистеми не шкодять їй. Публічно конкретної інформації в НЕК не дають: що, де і в якому саме стані, нікому крім співробітників не відомо. Він впевнений, що ці повідомлення потрібні людям, які до атак на енергосистему ніколи не стикались з такими довготривалими відключеннями. Комунікацію вважають важливою в "Укренерго", адже вона дає людям побачити "світло в кінці тунелю".

Зсередини компанії важлива інформація до ворога не утікає, в цьому теж впевнені. З початку осені внаслідок обстрілів загинуло 6 співробітників "Укренерго", робота стала не тільки важкою, а й небезпечною. Кожного електрика, що має доступ до важливих даних, перевіряють. Кудрицький впевнений, що атаки на енергосистему могли б бути значно результативнішими, якби ворог мав оперативну інформацію про неї.

Нагадаємо, вчора ENTSO-E повідомили, що ЄС планує збільшити експорт електричної енергії в Україну. В Європі планують працювати над розширенням технічних можливостей для комерційного обміну з Україною.

Також вчора стало відомо, що НЕК "Укренерго" вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону. Саме підготовка, за словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, допомагає вистояти під час російських атак. Він сподівається, що наступна зима буде значно легшою для українців.