Європа планує збільшити експорт електроенергії до України: деталі

Імпорт європейської електроенергії дозволяє знизити дефіцит потужності в українській енергосистемі та, відповідно, зменшити обсяги обмежень.

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У європейському енергооб'єднанні ENTSO-E вирішили збільшити технічну можливість імпорту електроенергії в Україну. Про це повідомляється на сайті ENTSO-E.

Повідомляється, що технічні можливості імпорту струму в Україну до 700 мегават у будь-який час з 14 лютого. Раніше цей показник становив 700 мегават вночі, а в інші години доби — 600 мегават.

"Збільшення потужностей підтримує Україну і Молдову в забезпеченні постачання електроенергії", — сказано в повідомленні ENTSO-E.

Ба більше, європейська сторона оцінюватиме можливість збільшити ліміти торговельної потужності надалі.

"Ми будемо й надалі працювати над розширенням технічних можливостей для комерційного обміну між Україною та Європою. Наразі триває оцінка можливості подальшого збільшення лімітів комерційного обміну", — зазначили в енергооб'єднанні.

Водночас голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький у четвер, 16 лютого, заявив, що Україна суттєво скоротила імпорт електроенергії з країн Євросоюзу. Причина – покращення ситуації в енергосистемі.

Він пояснив, що зараз Україна здатна закривати споживання за допомогою власних енергоресурсів.

"Це призвело до зменшення імпорту електроенергії з європейської енергосистеми останніми днями", — розповів Володимир Кудрицький.

До речі, російські окупанти знову спробували вивести з ладу українську енергосистему, влаштувавши масований ракетний обстріл у ніч із 15 на 16 лютого. Проте ситуація в енергосистемі залишилася незмінною і в нашій державі , як і раніше, немає дефіциту потужностей.

Також нагадаємо, що 15 лютого гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів, що "Укренерго" вдалося відновити значну кількість генеруючих потужностей у країні. Зараз в країні працюють усі атомні, гідро- та теплоелектростанції.