"Дефіциту немає": нічна атака не вплинула на ситуацію в енергосистемі України, — "Укренерго"

За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, Україна ще далека від перемоги на енергетичному фронті, і споживачам рано розслаблятися. Проте час грає на руку українській енергосистемі.

Related video

Російський ракетний обстріл у ніч із 15 на 16 лютого не змінив ситуацію в енергосистемі України. У державі наразі немає дефіциту потужностей. Про це на брифінгу в Києві розповів голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає кореспондент Фокусу.

За словами глави компанії, останніми днями в Україні практично не було відключень електроенергії, оскільки в енергосистемі достатньо потужностей генерації. Внаслідок цього оператор не доводив ліміти споживання в регіонах.

Проте в Київській і Одеській областях ситуація залишається складною, тому там продовжують діяти мережеві обмеження електроспоживання.

"Це пов'язано з тим, що розбиті мережі, які зараз активно відновлюються, ще не здатні пропустити 100% обсягу електроенергії для того, щоб покрити 100% споживання", — пояснив Кудрицький.

Попри те, що в цілому ситуація по країні значно покращала, українцям рано розслаблятися, наголошує глава компанії.

"Ситуація ще далека від того, щоб бути абсолютно стабільною. Дуже рано розслаблятися. Наша перемога на енергетичному фронті все ще попереду", — додав він.

Кудрицький зазначив, що в країні залишається загроза чергового ракетного обстрілу Російської Федерації. Проте атака 16 лютого не погіршила ситуацію.

Українська енергосистема: фактор погоди

Однією з причин покращення ситуації в енергосистемі стали сприятливі погодні умови. Відсутність сильних морозів дозволила знизити споживання.

Як наголошує Кудрицький, наближення весни також грає на руку ситуації в українській енергетиці.

"Закінчується зима. Вже за місяць-півтора ми говоритимемо про вихід із опалювального сезону", — нагадав він.

Якщо Україні в цей період вдасться уникнути серйозних руйнувань в енергосистемі через нові обстріли, то ситуація залишиться стабільною.

Щоб покращити подачу електроенергії для споживачів, "Укренерго" необхідно найближчим часом усунути всі так звані "вузькі місця" в енергомережах, які впливають на відключення світла зараз.

Нагадаємо, 15 лютого гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів, що "Укренерго" вдалося відновити значну кількість потужностей генерації в країні. Зараз у країні працюють усі атомні, гідро- й теплоелектростанції.

Напередодні, 14 лютого, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький також говорив про те, що в Україні немає дефіциту електроенергії, тож в областях не вводили ліміти споживання. Але є регіони, де ситуація гірша через зруйновані електромережі.