"Рано радіти": в "Укренерго" розповіли про теперішню ситуацію зі світлом (відео)

За словами Володимира Кудрицького, у країні немає дефіциту електроенергії, тож до областей не застосовували ліміти споживання. Але є регіони, де ситуація гірша, через зруйновані електромережі.

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Наразі в Україні немає дефіциту електроенергії. Про це у вівторок, 14 лютого, повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.

"Я б сказав, що ще рано нам радіти і ще на енергетичному фронті остаточної перемоги напевно не досягнуто. Розуміємо, що можуть бути надалі обстріли енергосистеми, але, справді, ситуація покращилася, особливо в останні дні. І сьогодні ми також в "Укренерго" "не доводили ліміти споживання до областей, зважаючи на те, що в енергосистемі загалом немає дефіциту потужності", — зазначив Кудрицький.

Водночас в "Укренерго" повідомляють, що в Україні є регіони, де ситуація зі світлом набагато гірша, ніж у решті через зруйновані ворожими обстрілами електромереж. Оператори не можуть подати туди 100% електрики, але енергетики працюють над відновленням мереж "рекордними темпами".

Як вдалося розв'язати проблему з відключення світла

14 лютого в компанії "Укренерго" повідомили, що останні кілька днів в Україні не спостерігається дефіцит в енергосистемі, попри те, що один енергоблок електростанції виведено на ремонт. Це компенсується роботою гідроелектростанцій, які зараз працюють на повну потужність через збільшення рівня води. Також Україна продовжує імпортувати світло зі Словаччини.

Крім того, як розповів 13 лютого гендиректор Yasno Сергій Коваленко, в Україні наразі у роботі усі дев'ять енергоблоків АЕС, а на деяких ТЕС запустили додаткові блоки.

Раніше, 13 лютого, в "Укренерго" зазначали, що збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії.