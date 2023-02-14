Дефіциту немає: в "Укренерго" пояснили, як вдалося вирішити проблему з відключеннями світла

Енергетики попередили, що у разі зростання споживання можливе застосування обмежень. Однак в Україні зростає генерація електрики, а також працює імпорт енергії зі Словаччини.

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В Україні кілька днів поспіль немає дефіциту в енергосистемі. Така ж ситуація продовжується 14 лютого, що дозволить не вимикати електрику в усіх областях країни. Про це повідомили у компанії "Укренерго".

"Через відсутність дефіциту потужностей ліміти споживання для областей на сьогодні не надавалися", — сказано в повідомленні.

Однак у відомстві попередили, що у разі зростання споживання енергії можливе застосування відключень. Крім того, в Одесі через пошкодження інфраструктури все ще продовжуються мережні обмеження.

"Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на низці електростанцій, які отримали значні пошкодження від ракетних та дронових атак росіян", — зазначили у компанії.

У Міненерго уточнили, що протягом дня стабілізаційні відключення можуть діяти в Одеській та Хмельницькій областях.

Як вдалося зменшити дефіцит електрики?

В "Укренерго" розповіли, що один енергоблок електростанції було виведено на ремонт. Однак це компенсується роботою гідроелектростанцій, які зараз працюють на повну потужність через збільшення рівня води. Також Україна продовжує імпортувати світло зі Словаччини.

13 лютого в компанії зазначали, що збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, 13 лютого генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що зараз працюють усі 9 блоків АЕС та додаткові блоки на деяких ТЕС. Завдяки цьому компанія "Укренерго" кілька днів обходиться без обмежень.

10 лютого в ГУР зазначали, що "ракетний бліцкриг" РФ по енергетичних об'єктів України не увінчався успіхом. При цьому удари найближчим часом не припиняться, тому до стабілізації енергосистеми залучено фахівців з усієї країни.