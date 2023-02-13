Відключення світла практично закінчилося: у ДТЕК пояснили, як вирішили проблему

Разом з тим, за словами гендиректора компанії Сергія Коваленка, складності щодо пропускної спроможності енергомереж у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах столиці пов'язані з тим, що систему поки що не повністю відновлено.

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Вже кілька днів поспіль компанія Укренерго обходиться без лімітів на електроенергію для регіонів, оскільки генераційних обмежень практично немає. Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

"У роботі всі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій, працюють додаткові блоки на деяких ТЕС, більш активно працюють ГЕС. Це все дає можливість виробляти більше електроенергії", — розповів Коваленко, пославшись на дані Міненерго та Укренерго.

За його словами, це результат титанічної роботи енергетиків, завдяки якій відключення мінімальні або взагалі відсутні.

Водночас система поки що не відновлена для безперебійної роботи, чим пояснюються складності щодо пропускної спроможності мереж у низці районів Києва: Голосіївському, Святошинському та Шевченківському.

Пошкоджені мережі поки що не можуть гарантувати передачу потрібних обсягів електроенергії, щоб забезпечити електроенергією всіх мешканців столиці, тому практика локальних відключень за графіками все ще застосовується.

Нагадаємо, що, за даними Укренерго, "дефіциту в енергосистемі поки що немає", без електроенергії залишається лише один регіон. У Києві, Київській, Хмельницькій та Житомирській областях можуть задіяти графіки, становище з подачею електроенергії на Одещину все ще складне.

Раніше Фокус повідомляв, що у ДТЕК розповіли, коли Україна повернеться до графіків. Відключення світла не закінчилося, все ще спостерігаються значні складнощі, пояснили в енергетичній компанії.