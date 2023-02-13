Отключения света практически закончились: в ДТЭК объяснили, как решили проблему

Вместе с тем, по словам гендиректора компании Сергея Коваленко, сложности по части пропускной способности энергосетей в Голосеевском, Святошинском и Шевченковском районах столицы связаны с тем, что система пока еще не полностью восстановлена.

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Уже несколько дней кряду компания Укрэнерго обходится без лимитов на электроэнергию для регионов, так как генерационных ограничений уже практически нет. Об этом сообщил генеральний директор YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

"В работе все девять энергоблоков атомных электростанций, работают дополнительные блоки на некоторых ТЭС, более активно работают ГЭС. Это все дает возможность производить больше электроэнергии", — рассказал Коваленко, сославшись на данные Минэнерго и Укрэнерго.

По его словам, это итог титанической работы энергетиков, благодаря которой отключения минимальные или вообще отсутствуют.

Вместе с тем система пока еще не восстановлена для бесперебойной работы, чем объясняется сложности по части пропускной способности сетей в ряде районов Киева: Голосеевском, Святошинском и Шевченковском районах.

Поврежденные сети пока не могут гарантировать передачу нужных объемов электроэнергии, чтобы обеспечить электроэнергией всех жителей столицы, поэтому практика локальных отключений по графикам все еще применяется.

Напомним, что, по данным Укрэнерго, "дефицита в энергосистеме пока нет", без электроэнергии остается только один регион. В Киеве, Киевской, Хмельницкой и Житомирской областях могут задействовать графики, положение с подачей электроэнергии в Одесской области все еще сложное.

Ранее Фокус сообщал, что в ДТЭК рассказали, когда Украина вернется к графикам. Отключения света не закончились, все еще наблюдаются значительные сложности, объяснили в энергетической компании.