Світло 14 лютого відключатимуть лише у двох регіонах: де в Україні не буде обмежень

В енергосистемі України вже котрий день відсутній дефіцит потужності. Електростанції виробляють достатньо електроенергії покриття споживання майже всіх регіонів країни.

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В енергосистемі відсутній дефіцит потужності, тому у вівторок, 14 лютого, в Україні не вводитимуть ліміти на споживання електроенергії. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики.

За словами профільного міністра Германа Галущенка, створення електроенергії достатньо для задоволення потреб споживачів в Україні. Однак у деяких регіонах, зокрема в Одеській і Хмельницькій областях, можливі стабілізаційні відключення. Причина: ремонт мереж.

"Неймовірними зусиллями енергетиків вдається тримати генерацію, доставку та розподілення електроенергії на необхідному рівні, щоб забезпечувати потреби споживачів", — зазначив Герман Галущенко.

Що зі світлом у Києві

Уже кілька днів поспіль компанія "Укренерго" обходиться без лімітів на електроенергію для регіонів, оскільки генераційних обмежень практично немає. Втім, як повідомив 13 лютого генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, система поки що не може працювати безперебійно, чим пояснюються складності щодо пропускної спроможності мереж у низці районів Києва, а саме:

Голосіївському;

Святошинському;

Шевченківському.

Коваленко зазначив, що пошкоджені мережі поки що не можуть гарантувати передачу потрібних обсягів електроенергії, щоб забезпечити світлом усіх мешканців столиці. Через це практика локальних відключень за графіками для Києва буде актуальною ще якийсь час.

Чому електроенергії в Україні побільшало?

Це стало можливим завдяки низці факторів:

після проведених ремонтів до роботи включили додаткові енергоблоки на кількох теплоелектростанціях. У результаті виробництво електроенергії збільшилося, що й закрило потреби;

також ситуація вирівнялася за рахунок роботи гідроелектростанцій — зараз вони працюють інтенсивніше через високий рівень води;

збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії;

паралельно з цим іде імпорт електроенергії зі Словаччини.

Водночас в Одесі продовжують тестувати нову систему відключень світла після аварії на підстанції "Укренерго". Наразі споживачі розділені на шість груп, що дозволяє забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям регіону.

Також нагадаємо, що українським енергетикам 11 лютого вдалося запустити два енергоблоки на одній із атомних електростанцій. Додаткова генерація дозволить скоротити дефіцит в енергосистемі.