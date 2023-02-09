Після аварії: на Одещині вводять нові графіки відключень світла

Тепер споживачів поділять на шість груп, що дозволить забезпечити справедливість та почерговість подачі світла всім мешканцям Одеської області.

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На Одещині поступово покращується ситуація з подачею електрики мешканцям регіону. Так, станом на четвер, 9 лютого, енергетикам вдалося відремонтувати частину обладнання, яке вийшло з ладу в результаті масштабної аварії 3 числа. Тож для мешканців регіону почнуть тестувати нові графіки стабілізаційних відключень. Про це повідомили у прес-службі ДТЕК.

Як повідомляється, тепер споживачів поділять на 6 груп. Енергетики вважають, що така схема дозволить справедливіше подавати світло мешканцям Одеської області та робити це по черзі. Але при цьому не виключено, що графіки застосовуватимуться стабільно.

"На жаль, ситуація в регіоні все ще складна, тому просимо вас набратися терпіння і ставитися з розумінням до можливих перебоїв у графіках", — наголосили в ДТЕК.

Блекаут в Одесі: що відомо

3 лютого через масштабну аварію на підстанції НЕК "Укренерго" в Одесі виявилися тимчасово знеструмлені Суворівський, Приморський і Малинівський райони, а також частина Одеського району. Без електроенергії залишилися об'єкти критичної інфраструктури, промисловості та побутові споживачі.

Крім того, у багатьох одеситів зникла вода, громадський електротранспорт також припинив роботу.

Наступного дня, 4 лютого аварійні відключення у місті та області продовжилися. В "Укренерго" повідомили про причини аварії: раніше після російської ракетної атаки в області вийшов з ладу автотрансформатор. Його вдалося відремонтувати, проте 3 лютого через велике навантаження обладнання не витримало і відключилося.

Трохи пізніше Денис Шмигаль пообіцяв, що протягом доби в область завезуть усі потужні генератори, які є у Міненерго України.

Раніше Фокус розповідав, чому в деяких киян пропадає світло, тоді як у сусідніх будинках електрика є, хоча згідно з графіками світла бути не повинно. Виявляється, все через те, що іноді "Укренерго" встановлює такі обмеження, що всю групу житлових будинків в одному районі відключати і не потрібно.

Також нагадаємо, що у ДТЕК пояснили, як українцям нараховують оплату за світло на фоні відключень електроенергії. За словами гендиректора компанії Yasno, що входить до групи ДТЕК, Сергія Коваленка, найважливіша частина розрахунку суми за світло залежить не від оператора системи розподілу або постачальника, а від споживача.