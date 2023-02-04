Масштабна аварія: в "Укренерго" розповіли, коли дадуть світло в Одесі та прилеглих районах

В енергетичній компанії зазначають, що відключення можуть тривати довше, ніж звичайно, через поломку на одній з високовольтних підстанцій, яка неодноразово потрапляла під ворожий обстріл.

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В Одесі досі діють аварійні відключення через масштабну аварію, що сталася на одній з високовольтних підстанцій, при цьому в більшості інших районів регіону немає перешкод для постачання електроенергії. Про це у суботу, 4 лютого, повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

Як зазначили в енергетичній компанії, раніше автотрансформатор, який живить Одесу, вийшов з ладу після російської ракетної атаки на Одещині. Роботу трансформатора вдалося відновити, проте 3 лютого на високовольтній підстанції знову сталася аварія.

Причина аварії

Під час останніх ракетних обстрілів, як повідомили в "Укренерго", ворог навмисно бив по високовольтній інфраструктурі Одеської області. Усі високовольтні підстанції у регіоні були значно пошкоджені. Ремонтні бригади енергетиків відновлювали функціонал обладнання, підключаючи його за резервними схемами. Такий режим роботи призвів до відмови роботи обладнання, яке неодноразово було пошкоджено.

Коли в Одесі дадуть світло?

В "Укренерго" повідомляють, що масштаб аварії "досить суттєвий", тому обмеження електроживлення будуть тривалішими, ніж зазвичай. Поки що енергетики неспроможні назвати конкретний час, коли подачу електроенергії зможуть повністю відновити.

Наразі чиновники Одеської військово-цивільної адміністрації спільно з енергетиками розробляють резервні схеми живлення Одеси та прилеглих районів.

Нагадаємо, 3 лютого через масштабну аварію на підстанції НЕК "Укренерго" в Одесі, було тимчасово знеструмлено Суворовський, Приморський і Малиновський райони, а також частину Одеського району.

4 лютого в Одеській районній державній адміністрації повідомили, що поломка сталася на одному з ключових об'єктів енергетичної інфраструктури, внаслідок чого без електропостачання залишилися деякі територіальні громади Одеського району та самого обласного центру.