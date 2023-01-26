Обстріл України 26 січня: в Одесі відновили електропостачання інфраструктури, — ДТЕК

Незважаючи на те, що всі лікарні, котельні та насосні станції заживлені, мешканці області, як і раніше, без світла через екстрені відключення електрики.

Related video

До третьої години пополудні 26 січня в Одесі були заживлені всі лікарні, котельні, насосні станції та інша важлива міська інфраструктура. Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.

У той же час представники організації пояснили, що становище серйозне, тому на території Одеської області продовжать діяти позапланові відключення світла.

Енергетики намагаються стабілізувати ситуацію після масованого обстрілу сьогодні.

Свіжі графіки відключень для деяких районів Одеси:

[ + – ] Графік відключення електроенергії в Одесі. [ + – ] Графік відключення електроенергії в Одесі. [ + – ] Графік відключення електроенергії в Одесі.

Графіки відключень для Одеської та інших областей України публікуються на сайті ДТЕК.

Відновлюється і водопостачання міста, деякі споживачі перших поверхів уже з водою.

[ + – ] Мешканці Одеси

"Подачу електроенергії нещодавно відновили, — йдеться у повідомленні "Інфоксводоканалу". — Система вже наповнюється. Просто світло майже миттєво доходить споживачам, після включення, а воді потрібен час".

Після російських ракетних атак, які доповнювалися іранськими дронами-камікадзе, було пошкоджено об'єкти енергоінфраструктури, через що запровадили аварійні відключення. Найскладніша ситуація спостерігається у Київській, Одеській та Вінницькій областях.

Енергетики говорять про значний дефіцит в енергосистемі, але в деяких регіонах повертаються планові відключення згідно з графіком.

Київ і Київська область вже повернулися до графіків відключень після ракетних ударів. Співробітникам енергетичної сфери вдалося досягти стабілізації в енергосистемі.

Раніше Фокус повідомляв, що під час масованого обстрілу України 26 січня 11 людей загинуло, пошкоджено десятки будівель. Росія в четвер обстріляла 11 українських областей, де було пошкоджено 35 будівель. Найбільше пошкоджень у Київській області.

За словами пресофіцера Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександра Хорунжія, внаслідок сьогоднішніх обстрілів виникли пожежі, пошкоджено загалом 35 будівель. Черговий російський теракт забрав життя 11 людей, ще стільки ж зазнали поранень.