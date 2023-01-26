РФ продолжила массированный удар по Украине: ракеты замечены в Николаевской области

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске ракет с Черного моря, телеграм-каналы писали о работе сил ПВО на юге Украины.

Related video

Вооруженные силы РФ продолжили массированный удар по Украине, начатый утром в четверг, 26 января. В частности, российские ракеты были замечены в небе над Николаевской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Николаевской области в 13:50. Спустя 6 минут Ким сообщил, что в небе над регионом замечены ракеты.

Местный телеграм-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что ракеты была выпущена российскими войсками с самолета типа "Су".

В 14:08 этот же источник распространил информацию о том, что украинские силы противовоздушной обороны сбили ракету в районе Коблево, однако отметил, что "расслабляться еще рано", так как возможны новые пуски.

По состоянию на 14:20 помимо Николаевской воздушная тревога также была объявлена в Одесской и Херсонской областях.

Тем временем телеграм-канал Monitor сообщил, что работа украинских сил ПВО также зафиксирована и в Одесской области. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не было.

Напомним, по данным главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, во время массированного удара утром 26 января ВС РФ выпустили 55 ракет. Из них силам противовоздушной обороны удалось сбить 47.

В результате падения частей ракет в Голосеевском районе Киева погиб 55-летний мужчина. Еще двое получили ранения, их госпитализировали. Также сообщалось о взрыве в Днепровском районе столицы.