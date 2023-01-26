РФ продовжила масований удар по Україні: ракети помічені в Миколаївській області

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пуск ракет із Чорного моря, телеграм-канали писали про роботу сил ППО на півдні України.

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Збройні сили РФ продовжили масований удар по Україні, розпочатий уранці в четвер, 26 січня. Зокрема, російські ракети помітили в небі над Миколаївською областю. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Сигнал повітряної тривоги пролунав на Миколаївщині о 13:50. Через 6 хвилин Кім повідомив, що в небі над регіоном помічені ракети.

Місцевий телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" повідомив, що ракета була випущена російськими військами з літака типу "Су".

О 14:08 це джерело поширило інформацію про те, що українські сили протиповітряної оборони збили ракету в районі Коблево, проте зазначив, що "розслаблятися ще рано", оскільки можливі нові пуски.

Станом на 14:20, крім Миколаївської, повітряну тривогу також було оголошено в Одеській і Херсонській областях.

Тим часом телеграм-канал Monitor повідомив, що роботу українських сил ППО також зафіксовано і в Одеській області. Офіційного підтвердження цієї інформації на час публікації не було.

Нагадаємо, за даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, під час масованого удару вранці 26 січня ЗС РФ випустили 55 ракет. Із них сил протиповітряної оборони вдалося збити 47.

Унаслідок падіння частин ракет у Голосіївському районі Києва загинув 55-річний чоловік. Ще двоє зазнали поранень, їх госпіталізували. Також повідомлялося про вибух у Дніпровському районі столиці.