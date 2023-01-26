Обстрел Украины 26 января: в Одессе восстановили электроснабжение инфраструктуры, — ДТЭК

Несмотря на то, что все больницы, котельни и насосные станции запитаны, жители области по-прежнему без света из-за экстренных отключений электричества.

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К трем часам пополудни 26 января в Одессе были запитаны все больницы, котельные, насосные станции и прочая важная городская инфраструктура. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

В то же время представители организации объяснили, что положение серьезное, по этой причине на территории Одесской области продолжат действовать внеплановые отключения света.

Энергетики пытаются стабилизировать положение после массированного обстрела сегодня.

Свежие графики отключений для некоторых районов Одессы:

[ + – ] График отключений электроэнергии в Одессе [ + – ] График отключений электроэнергии в Одессе [ + – ] График отключений электроэнергии в Одессе

Графики отключений для Одесской и других областей Украины публикуются на сайте ДТЭК.

Восстанавливается и водоснабжение города, некоторые потребители первых этажей уже с водой.

[ + – ] Жители Одессы

"Подачу электроэнергии недавно восстановили, — говорится в сообщении "Инфоксводоканала". — Система уже наполняется. Просто свет почти моментально доходит потребителям, после включения, а воде нужно время".

После российских ракетных атак, которые дополнялись иранскими дронами-камикадзе, были повреждены объекты энергоинфраструктуры, из-за чего ввели аварийные отключения. Наиболее сложное положение наблюдается в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

Энергетики говорят о значительном дефицит в энергосистеме, но в некоторых регионах возвращаются плановые отключения, согласно графику.

Киев и Киевская область уже вернулись к графикам отключений после ракетных ударов. Сотрудникам энергетической сферы удалось добиться стабилизации в энергосистеме.

Ранее Фокус сообщал, что во время массированного обстрела Украины 26 января 11 человек погибли, повреждены десятки зданий. Россия в четверг подвергла обстрелам 11 украинских областей, где были повреждены 35 зданий. Больше всего повреждений в Киевской области.

По словам пресс-офицера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александра Хорунжия, в результате сегодняшних обстрелов, возникли пожары, повреждены в общей сложности 35 зданий. Очередной российский теракт унес жизни 11 человек, еще столько же ранения получили.