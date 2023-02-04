Нова аварія в Одесі залишила українців без світла: відключено навіть критичні об'єкти

Електропостачання зникло у Приморському, Малиновському, Суворовському районах Одеси та кількох громадах Одеської області. Через відсутність струму перестав курсувати громадський транспорт.

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Вранці 4 лютого на одній із підстанцій електромережі в Одеському районі сталася аварія, яка залишила багатьох українців без світла. Подробиці у Facebook повідомила пресслужба Одеської районної державної адміністрації.

Зазначається, що поломка сталася на одному з ключових об'єктів енергетичної інфраструктури, внаслідок чого без електропостачання залишилися деякі територіальні громади Одеського району та обласного центру. На сайті компанії "ДТЕК — Одеські електромережі" уточнюється, що аварія сталася на підстанції НЕК "Укренерго", а світло зникло у Приморському, Малиновському та Суворовському районах Одеси. Знеструмлені як побутові споживачі, так і об'єкти промисловості та критичної інфраструктури.

Комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" оголосило у Facebook про зупинку громадського транспорту в Одесі. Через відсутність електропостачання трамваї та тролейбуси залишаться у депо.

Начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук близько 8 години ранку доповів, що на пошкодженому об'єкті розпочалася рятувальна операція за участю всіх доступних сил Державної служби з надзвичайних ситуацій. Енергетики намагаються відновити подачу електроенергії.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук пише в Telegram, що рятувальники та енергетики компанії "Укренерго" намагаються усунути неполадки та повернути електроживлення якнайшвидше:

"Треба набратися терпіння. Повірте, тим, хто зараз ліквідує цю аварію, набагато складніше, ніж тим, хто перебуває через неї без світла".

Раніше ДТЕК повідомило про аварійне відключення високовольтної лінії в Одесі, яке сталося 3 лютого. Жителі міста поскаржилися на відключення світла та води. Пізніше з'явилася інформація про масштабну аварію на підстанції НЕК "Укренерго".

Тим часом Євросоюз збирається відновити постачання електрики в Україну. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що партнери зможуть постачати українцям до двох гігават енергії, здатних покрити половину дефіциту потужності.