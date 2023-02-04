Новая авария в Одессе оставила украинцев без света: отключены даже критические объекты

Электроснабжение пропало в Приморском, Малиновском и Суворовском районах Одессы и нескольких общинах Одесской области. Из-за отсутствия тока перестал ходить общественный транспорт.

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Утром 4 февраля на одной из подстанций электросети в Одесском районе произошла авария, оставившая многих украинцев без света. Подробности в Facebook сообщила пресс-служба Одесской районной государственной администрации.

Отмечается, что поломка случилась на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры, в результате без электроснабжения остались некоторые территориальные общины Одесского района и самого областного центра. На сайте компании "ДТЭК — Одесские электросети" уточняется, что авария произошла на подстанции НЭК "Укрэнерго", а свет пропал в Приморском, Малиновском и Суворовском районах Одессы. Обесточены как бытовые потребители, так и объекты промышленности и критической инфраструктуры.

Коммунальное предприятие "Одесміськелектротранс" объявило в Facebook об остановке общественного транспорта в Одессе. Из-за отсутствия электроснабжения трамваи и троллейбусы останутся в депо.

Начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук около 8 часов утра доложил, что на поврежденном объекте началась спасательная операция при участии всех доступных сил Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Энергетики пытаются восстановить подачу электроэнергии.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук пишет в Telegram, что спасатели и энергетики компании "Укрэнерго" пытаются устранить неполадки и вернуть электропитание как можно быстрее:

"Надо набраться терпения. Поверьте, тем, кто сейчас ликвидирует эту аварию, гораздо сложнее, чем тем, кто находится из-за нее без света".

Ранее ДТЭК сообщило об аварийном отключении высоковольтной линии в Одессе, которое произошло 3 февраля. Жители города пожаловались на отключение света и воды. Позже появилась информация о масштабной аварии на подстанции НЭК "Укрэнерго".

Тем временем, Евросоюз собирается возобновить поставки электричества в Украину. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что партнеры смогут поставлять украинцам до двух гигаватт энергии, способных покрыть половину дефицита мощности.