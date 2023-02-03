Света будет больше: Евросоюз собирается возобновить поставки электроэнергии в Украину

Урсула фон дер Ляйен отметила, что в начале войны Украина поставляла электроэнергию Европе, а теперь Евросоюз должен помочь нашей стране преодолеть энергетический кризис, который спровоцировала Россия.

Related video

Европейский союз начнет поставлять Украине два гигаватта электроэнергии, что поможет покрыть половину дефицита мощности в энергосистеме. Об этом заявила во время брифинга по итогам саммита "Украина — ЕС" президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что до полномасштабного вторжения российской армии, украинская энергосистема работала синхронно с европейской, а наша страна поставляла свою электроэнергию в страны Европы.

"Сначала Украина поставляла электроэнергию Европейскому Союзу, сейчас ситуация изменилась, и Украина нуждается в электроэнергии. Поэтому мы будем поставлять два гигаватта электроэнергии, которые вам необходимы. Мы выступаем единым энергетическим сообществом и именно в этом проявляется та солидарность, которую мы хотим продемонстрировать", — сказала она.

При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что вопрос поддержки экономики Украины остается актуальным. По ее словам, с начала полномасштабного вторжения России пока ЕС предоставил Украине 50 млрд. В том числе 18 из них будут регулярными ежемесячными платежами в поддержку бюджета нашего государства.

Ситуация в энергосистеме

По информации "Укрэнерго" дефицит в энергосистеме по состоянию на пятницу, 3 февраля остается существенным. В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть.

Так, за прошедшие сутки российские оккупанты подвергли массированным артиллерийским обстрелам энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской, Донецкой областях.

"Особенно тяжелая ситуация после обстрелов в Херсонской области. Из-за значительных повреждений обесточены некоторые объекты и в соседней Николаевской области", — заявили в "Укрэнерго".

Отметим, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях южных регионов также размещено и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Напомним, Министерство энергетики Украины и Международный энергетический кластер подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого в Николаевской области будет реализован пилотный проект по восстановлению поврежденных объектов энергетической системы. Так, в рамках меморандума энергетический комплекс Николаевской области хотят перевести на энергоэффективное оборудование класса напряжения 20/0,4 кВ (вместо используемого 10/0,4 кВ).