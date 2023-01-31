В Украине стартует пилотный проект по восстановлению энергосистемы: что изменится после эксперимента

В рамках проекта энергетические объекты в одном из регионов Украины перестроят на более энергоэффективное оборудование. Реализовать эту идею хотят на наиболее пострадавших от войны территориях.

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Министерства энергетики Украины и Международный энергетический кластер подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого в Николаевской области будет реализован пилотный проект по восстановлению поврежденных объектов энергетической системы нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документ был подписан еще в октябре 2022 года, однако известно о нем стало только сейчас. В Министерстве экономики отмечают, что в рамках меморандума энергетический комплекс Николаевской области хотят перевести на энергоэффективное оборудование класса напряжения 20/0,4 кВ (вместо используемого 10/0,4 кВ).

"Первоочередно использовать его планируется на территориях, наиболее пострадавших в результате активных боевых действий", – рассказали в министерстве", — рассказали в Министерстве энергетики.

Проектная документация находится в разработке, этим занимаются специалисты Международного энергетического кластера. А для технического персонала АО "Николаевоблэнерго" планируется план поездки в Литву для ознакомления с особенностями использования оборудования, которое еще не применялось в Украине.

Международный энергетический кластер — что известно об организации

Кластер объединяет семь предприятий, которые занимаются производством и поставками энергетического оборудования. Члены Международного энергетического кластера и научные партнеры вместе разрабатывают проекты в Украине, Литве, Германии и других странах Европейского Союза.

Напомним, в декабре 2022 года исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что компания после войны не будет заниматься восстановлением какой-либо части разрушенной энергетической инфраструктуры. Причина — энергетическое оборудование в Украине было устаревшим и часто не модернизированным. По его словам, вместо подстанции на территории 50 га "можно построить контактные распределительные устройства на базе новых технологий", и они займут гораздо меньше территории.

Отметим, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях южных регионов также размещено и большинство ветровых и солнечных электростанций.