В Україні стартує пілотний проєкт із відновлення енергосистеми: що зміниться після експерименту

У межах проєкту енергетичні об'єкти в одному з регіонів України перебудують на енергоефективніше обладнання. Реалізувати цю ідею хочуть на територіях, що найбільш постраждали від війни.

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Міністерство енергетики України та Міжнародний енергетичний кластер підписали меморандум про співпрацю, в межах якого в Миколаївській області реалізують пілотний проєкт із відновлення пошкоджених об'єктів енергетичної системи нашої країни. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Документ було підписано ще в жовтні 2022 року, проте відомо про нього стало лише зараз. У Міністерстві економіки зазначають, що в межах меморандуму енергетичний комплекс Миколаївської області хочуть перевести на енергоефективне обладнання класу напруги 20/0,4 кВ (замість 10/0,4 кВ).

"Першочергово використовувати його планується на територіях, які найбільше постраждали внаслідок активних бойових дій", — розповіли в Міністерстві енергетики.

Проєктна документація перебуває в розробці, цим займаються спеціалісти Міжнародного енергетичного кластера. А для технічного персоналу АТ "Миколаївобленерго" планується план поїздки в Литву для ознайомлення з особливостями використання обладнання, яке ще не застосовувалося в Україні.

Міжнародний енергетичний кластер — що відомо про організацію

Кластер об'єднує сім підприємств, які займаються виробництвом і постачанням енергетичного обладнання. Члени Міжнародного енергетичного кластера та наукові партнери разом розробляють проєкти в Україні, Литві, Німеччині й інших країнах Європейського Союзу.

Нагадаємо, у грудні 2022 року виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що компанія після війни не займатиметься відновленням будь-якої частини зруйнованої енергетичної інфраструктури. Причина — енергетичне обладнання в Україні було застарілим і часто не модернізованим. За його словами, замість підстанції на території 50 га "можна побудувати контактні розподільчі пристрої на базі нових технологій", і вони займуть набагато менше території.

Зазначимо, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб'єктах. Крім того, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей поки що недоступні українській енергосистемі та перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях південних регіонів також розміщено більшість вітрових і сонячних електростанцій.